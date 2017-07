Schopfheim Schmutzfilm: Kraftstoff in der Wiese

Schopfheim-Fahrnau. Treibstoff in der Wiese: Am Dienstag gegen 20.45 Uhr gab es in der Wiese auf Höhe der Kleingartenanlage Bremt eine Gewässerverunreinigung.

Unbekannte Täter leiteten laut Polizeibericht eine unbekannte Flüssigkeit, vermutlich Treibstoff, über die Kanalisation in den Regenwasserkanal ein, der in die Wiese mündet. Der Schmutzfilm auf der Wasseroberfläche zog sich am Flussufer entlang, bis er sich schließlich nach einer kleinen Stromschnelle gänzlich auflöste. Die Feuerwehren aus Schopfheim und Maulburg streuten ihn mit Ölbindemittel ab und errichteten mehrere Ölsperren. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch Vertreter des Landratsamts Lörrach und der Stadt Schopfheim vor Ort. Diese versuchten die Einleitestelle, vermutlich im Gewerbe-/Wohngebiet „Grienmatt“, zu lokalisieren, allerdings ohne Erfolg. Die Beamten entnahmen vor Ort mehrere Wasserproben und leiteten n Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung ein. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizei unter Tel. 07622/666980 entgegen.