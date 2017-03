Schopfheim SPD: „Eine Euphorie wie noch nie“

Schopfheim (jab). Mit der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten sehen die Genossen ihre Chancen für die Bundestagswahl gar nicht schlecht: „Wir haben die Chance, die stärkste Partei zu werden“, zeigte sich Landtagsabgeordneter Rainer Stickelberger bei der Hauptversammlung des Ortsvereins beflügelt von der Stimmung auf dem Listenparteitag in der vergangenen Woche.

„Solch eine euphorische Stimmung habe ich noch nie erlebt.“ Die Partei schwimme derzeit auf eine Welle der Begeisterung, wie er sie nur bei Willy Brandt erlebt habe.

Selbstredend habe Schulz so kurz nach seiner Nominierung noch kein fertiges Wahlprogramm in der Tasche; mit Stichworten wie Schaffung bezahlbaren Wohnraums und Steuergerechtigkeit jedoch seine schon wichtige Pflöcke eingeschlagen. Auch mit Blick auf die dramatischen Veränderungen auf weltpolitischer Bühne – Trump, Erdogan, eine EU in Uneinigkeit – sei Schulz als ausgewiesener Europäer die richtige Person, so Stickelberger.

Als Direktkandidat für die SPD im Wahlkreis steigt Jonas Hoffmann in den Ring. Als frisch gekürter Kandidat gehe es zunächst darum, sich den Menschen bekannt zu machen, erklärte Hoffmann. „Eine Stimme mehr als der aktuelle Favorit“ wäre bei den Wahlen durchaus eine Marke, erklärte der Kandidat.