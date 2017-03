Schopfheim Stadträte sind platt: „Einfach Fakten schaffen, so geht das nicht“

Nachrichten-Ticker

15:26 Neuer Skandal bei Bundeswehr erschüttert Truppe

Bad Reichenhall - Nach dem Skandal um entwürdigende Rituale in der Elite-Kaserne der Bundeswehr in Pfullendorf beschäftigen weitere Belästigungs- und Mobbingvorwürfe die Truppe. Die Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt unter anderem wegen sexueller Belästigung und Volksverhetzung gegen mehrere Gebirgsjäger im oberbayerischen Bad Reichenhall. Ein Obergefreiter soll einem Schreiben des Verteidigungsministeriums zufolge von Kameraden und Vorgesetzten sexuell belästigt und genötigt worden sein. Die Bundeswehr ermittelt in dem Fall gegen 14 Soldaten.

14:58 Einjahresvertrag für Schweinsteiger bei Chicago Fire

Chicago - Nach Manchester United hat auch Bastian Schweinsteigers neuer Club Chicago Fire den Wechsel des 32 Jahre alten Fußball-Weltmeisters bestätigt. Schweinsteiger unterzeichnete nach Angaben des Clubs einen Einjahresvertrag. Er müsse noch die medizinische Untersuchung und ein US-Visum erhalten, bevor er offiziell zum Kader gehören könne. "Bastian Schweinsteiger ist einer der größten Champions unseres Sports", sagte der Club-Vorsitzende und -Eigentümer Andrew Hauptman.

14:48 Erdogan bezeichnet Europa als "rassistisch" und "faschistisch"

Istanbul - Trotz wiederholter Mahnungen zur Mäßigung hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan Europa Faschismus vorgeworfen. "Dieses Europa ist das Europa vor dem Zweiten Weltkrieg, ein rassistisches, faschistisches und grausames Europa", sagte er. Es sei ein Türken- und islamfeindliches Europa. Erdogan greift Europa und Deutschland seit mehr als zwei Wochen immer wieder scharf an. Die Beziehungen sind wegen der Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister in Europa angespannt. Am 16. April entscheiden die Türken in einem Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems.

14:46 Leichen gefunden - Vater tötete wohl Sohn und sich selbst

Hamburg - Ein Mann hat in Hamburg nach ersten Erkenntnissen der Polizei seinen neunjährigen Sohn und sich selbst getötet. Die Leichen des 53-Jährigen und des Jungen waren in einem Mehrfamilienhaus entdeckt worden. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Eltern des Neunjährigen lebten den Angaben zufolge getrennt. Der Junge hatte das Wochenende bei dem Vater verbracht, war aber nicht wie vereinbart zur Mutter zurückgekehrt. Daraufhin habe sich die Frau bei der Polizei gemeldet.

14:26 Frau aus Berliner Wohnung befreit - Hintergründe noch unklar

Berlin - Nach einem mutmaßlichen Geiseldrama in einer Wohnung in Berlin sind die Hintergründe noch unklar. Die Polizei will aus Aussagen der Beteiligten Erkenntnisse über die Tat gewinnen. Die Beamten begannen mit der Vernehmung der 62-jährigen Frau sowie des 63-jährigen Mannes, der sie am Abend stundenlang festgehalten haben soll, wie ein Polizeisprecher sagte. Spezialkräfte der Polizei hatten die Wohnung im Stadtteil Neukölln gegen 1.00 Uhr in der Nacht gestürmt und den 63-Jährigen überwältigt. Sowohl der Mann als auch die Frau blieben unverletzt.