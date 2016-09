Schopfheim. Am Samstag, 17. September, fällt in der Aula der Friedrich-Ebert-Schule der Startschuss für ein Repair-Café. In lockerer Atmosphäre helfen von 10 bis 14 Uhr ehrenamtliche Fachleute, kaputte Gegenstände wie Elektrogeräte, Kleinmöbel, Spielsachen und Fahrräder zu reparieren, die Besucher mitbringen. Die Veranstalter – Bürgerverein für eine klimaneutrale Stadt sowie die Agenda-Gruppe Energie in Zusammenarbeit mit der eea-Koordinatorin der Stadt, Christine Griebel – wollen mit ihrer Aktion die Reparatur-Kultur wiederbeleben. Denn gemeinsam etwas zu reparieren mache Freude, schone die Ressourcen und reduziere den Müllberg, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren. Beim ersten Termin dieser Art wird ein kleines Team von Elektronikern, Technikern, einer Bekleidungstechnikerin sowie Allroundern anwesend sein. In den Wartezeiten gibt es Kuchen, Getränke und Gesprächsmöglichkeiten. Vieles lässt sich relativ schnell reparieren, anderes jedoch nicht oder nicht sofort, oft hilft auch ein kreativer Rat schon weiter. Wenig aussichtsreich ist erfahrungsgemäß die Reparatur von Handys, Laptops und Kaffeevollautomaten. Für Spenden sind die Organisatoren dankbar, weitere Fachleute und Unterstützer für zukünftige Veranstaltungen sind willkommen.