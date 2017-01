17:49 IS rückt im Osten Syriens vor

17:46 Tauber weist Vorwürfe Steinbachs zurück

Berlin - CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat die Art und Weise des Partei-Austritts der Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach kritisiert. "Ich finde es bedauerlich, dass Frau Steinbach ihn auf diese Art und Weise vollzieht. Maßlose und unberechtigte Vorwürfe über die Medien und nicht im direkten Gespräch zu verbreiten, ist nicht konservativ", sagte Tauber der dpa. Wähler in Frankfurt hätten Steinbach Vertrauen geschenkt, weil sie Kandidatin der CDU gewesen sei. Deshalb müsse sie ihr Mandat zurückgeben. Zugleich sagte er, Steinbach habe sich Verdienste in der Vertriebenenpolitik erworben.

16:49 In Afghanistan entführter Rotkreuz-Mitarbeiter wieder frei

Kabul - Ein in Nordafghanistan entführter spanischer Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz ist wieder frei. Der Mann ist wieder bei seinem Team in Kundus. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er soll so schnell wie möglich nach Kabul gebracht und heimgeflogen werden. Wer den Mann entführt hatte, ist nicht offiziell bekannt. Der Spanier war vor vier Wochen aus einem Auto heraus entführt worden. Die radikalislamischen Taliban halten in der Region seit Monaten Fahrzeuge an und entführen Sicherheitskräfte und Mitarbeiter von internationalen Organisationen.

16:41 Präsidialsystem: Referendum in Türkei Anfang April erwartet

Istanbul - Die türkische Wahlkommission rechnet Anfang April mit einem Referendum über eine Verfassungsreform für ein Präsidialsystem. Der Sender CNN Türk berichtet, die Kommission treffe Vorbereitungen für den 2. April. Bevor jedoch feststeht, ob es überhaupt zu einem Referendum kommt, stehen noch mehrere Wahlrunden im Parlament in der Hauptstadt Ankara an. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass es zu einem Referendum kommen wird.

16:18 Handball-WM: Deutschland schlägt Chile 35:14

Rouen - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Spiel bei der Weltmeisterschaft in Frankreich gewonnen. Die Europameister kamen in Rouen gegen Außenseiter Chile zu einem souveränen 35:14 und machten einen weiteren Schritt Richtung Achtelfinale. Am Freitag hatte das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson schon seine erste Partie gegen Ungarn mit 27:23 für sich entschieden. Nächster Kontrahent ist am Dienstag Saudi-Arabien. Die weiteren Gegner in der Gruppe C sind Weißrussland und Kroatien.