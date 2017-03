Schopfheim (wm). Ende der Fahnenstange: Das THG darf nicht weiter wachsen. Das Gymnasium soll nach dem Willen der Stadt „organisatorische Maßnahmen treffen, um einer weiteren Erhöhung der Schülerzahlen entgegen zu wirken.“

So steht es jedenfalls in einem Beschlussvorschlag der Verwaltung, über die der Gemeinderat in seiner kommenden Sitzung am 13. März zu befinden hat.

Auslöser für die angekündigten Maßnahmen sind die jüngsten Schülerentwicklungszahlen für die Grundschulen, die Friedrich-Ebert-Schule und das THG. Daraus geht hervor, dass die Grundschule Wiechs in den kommenden Jahren weniger Schüler aufweist als in den Jahren 2015 und 2016 (81 beziehungsweise 72). Bei den Grundschule Langenau und Fahrnau hingegen rechnet die Stadt mit mehr Schülern, ebenso in Gersbach. Auch die Max-Metzger-Schule weist laut Prognose ab 2017/2018 ständig steigende Schülerzahlen auf.

Das hat Folgen fürs Gymnasium. Bei einer Übergangsquote von 45 Prozent melden sich nach Berechnung der Stadt spätestens ab 2019/20 jeweils mehr als 150 Sextaner auf dem Gymnasium neu an – knapp die Hälfte aus Schopfheim, etwas mehr als die Hälfte von auswärts. Für die ist das THG besonders attraktiv, weil es das einzige Gymnasium im Landkreis ist, an dem man das Abitur in neun Jahren machen kann.

Mehr als 150 Neuanmeldungen würde die Fünfzügigkeit des THG sprengen – aus Sicht der Stadt unmöglich. „Wir haben baulich einfach keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr“, so Fachbereichsleiter Jürgen Sänger. Das Gymnasium müsse deshalb durch geeignete Maßnahmen die Schülerzahl schon bei der Anmeldung steuern. Wie genau das vonstatten gehen soll, sei noch zu klären.