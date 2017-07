Schopfheim Übernachten bei der Feuerwehr

Allerhand zu bieten auch in diesem Jahr das Kinderferienprogramm im Golddorf.

Schopfheim-Gersbach. Es geht los am Samstag, 29. Juli, mit „Modellflugzeug selber steuern“ bei der Modellfluggruppe und endet am Mittwoch, 6. September, mit „Wie aus Geschichten Bewegungen im Wald werden“ in der Dorfbücherei.

Weitere Angebote: Alpaka-Trekking (2. August), 24 Stunden bei der Feuerwehr (4./5. August), Werken im Naturfreundehaus für Grundschulkinder (9./10. August), Dart-Kurs im Rathaus (11. August), Rund um den Ball auf dem Sportplatz (12. August), „Mit dem Jäger in den Wald“ (14./15. August), Minigolfen und Boccia (17. August), Zelten/Wandern am Vierwaldstätter See mit dem KSV (22./23. August), Zeltlager oder Filmnacht mit dem Freistaat Gersbach (25./26. August), Alpaka-Trekking (28. August), „Ein Blick hinter die Kulissen des Verkehrskommissariats“ (30. August), Dart-Kurs (1. September).

Teilnehmen darf jedes schulpflichtige Kind, das in Gersbach wohnt. Bei beschränkter Teilnehmerzahl richtet sich die Teilnahme nach der Reihenfolge der Anmeldungen.

Wer sich für eine oder mehrere Veranstaltungen entschieden hat, kann diese auf dem Anmeldezettel vermerken und ihn bis spätestens Montag, 24.Juli, im Rathaus abgeben.

Bei der Anmeldung ist auch der Unkostenbeitrag zu entrichten. Anmeldungen werden nur persönlich zu den üblichen Öffnungszeiten der Ortsverwaltung angenommen.

Falls ein Teilnehmer verhindert ist, bittet die Ortsverwaltung um rechtzeitige Abmeldung unter Tel. 07620/227.