Schopfheim-Gersbach (ilz). Die geplante Zuwegung war nicht das einzige Thema, das den Ortschaftsrat in Bezug auf den Windpark am Glaserkopf in Harnisch brachte.

Ortschaftsrat Wilfried Geiger Geiger ärgerte sich beispielsweise über das Vorgehen der EnBW beim Verzicht auf die WEA 5. „Es ging dabei um wirtschaftliche Faktoren, und Sie haben das dann so aussehen lassen, als sei der Verzicht auf den Bau aus Rücksicht auf Gersbach erfolgt“, so Geiger in Richtung des EnBW-Projektleiters Michael Volz.

Dieser Meinung schloss sich auch Ratskollege Michael Geist an. Die EnBW habe den Gersbachern eine wirtschaftliche Entscheidung als Entgegenkommen verkaufen wollen. „So blöd sind wir hier oben auch nicht“, so Geist.

Mit Blick auf die Situation am Mettlenhof sagte Wilfried Geiger: „Wenn Sie uns wirklich entgegen kommen möchten, dann verzichten Sie auf das Windrad beim Mettlenhof und bauen Sie in Gottes Namen die WEA 5.“

Ein Vorschlag, auf den Volz allerdings nicht eingehen wollte. Er räumte ein, dass man auf die WEA 5 verzichtet habe, weil man fürchtete, die Anlage könne den anderen „den Wind aus den Segeln nehmen.“ Zudem habe die Stadt Schopfheim ihm gegenüber mitgeteilt, dass sie vor allem mit den Anlagen WEA 4 und WEA 5 ein Problem habe.

Ein Argument, das Ortsvorsteher Christian Walter nicht nachvollziehen konnte. „Warum sollen sie in Schopfheim ausgerechnet mit diesen beiden Anlagen ein Problem haben?“, wunderte er sich und kündigte an, die Sache mit der Stadt besprechen zu wollen.

Zum Thema Mettlenhof sagte Volz, dass er die Sichtweise des betreffenden Anwohners nachvollziehen könne, dass nun aber die Gerichte zu entscheiden hätten. „Es ist dazu alles gesagt“, so Volz.