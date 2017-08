Schopfheim Vorjahressieger gucken in die Röhre

Schopfheim. Die neuen Stadtmeister im Golfen heißen Maris Vollmer und Alexander-Jörg Mutter.

Bei idealen Wetterbedingungen fanden die zweitägigen Stadtmeisterschaften auf der Golfanlage in Ehner-Fahrnau statt. Beide Vorjahressieger konnten ihren Titel nicht verteidigen. Am Finalsonntag ging es in den Kategorien Damen, Herren und Senioren um die begehrten Meisterschaftstitel.

Captain Manfred Kranich betonte, dass die Leistungsspitze deutlich größer geworden ist. Während in den vergangenen Jahren ganz wenige Favoriten den Sieg unter sich ausmachten, stand nun eine ganze Reihe von sehr guten Spielern auf der Bestenliste für die Titelkämpfe. Gründe dafür seien die gute Arbeit der eigenen Golfschule und die gezielte Suche nach unentdeckten Talenten.

In der Herrenwertung stand die Entscheidung praktisch am ersten Tag bereits fest. Alexander-Jörg Mutter spielte den Platz mit drei über Par und ging mit elf Schlägen Vorsprung in Führung. Am Finaltag konnte er den Vorsprung nochmals ausbauen und führte mit 17 Schlägen vor dem Zweitplatzierten Wolfgang Vollmer.

Souverän setzte sich bei den Damen Maris Vollmer mit vier Schlägen Vorsprung durch und verhinderte das Triple von Vorjahressiegerin Isabelle Grösch.

Keine Überraschungen gab es bei den Seniorenmeisterschaften. Gerda Zimmermann und Ulrich Brutschin verteidigten ohne Probleme ihre Titel. Ulrich Brutschin trat sogar in beiden Disziplinen an und wurde Dritter bei den Stadtmeisterschaften. Rolf Wetzel überreicht allen Siegern eine individuell bestickte Champion Cap und übergab den Stadtmeistern feierlich einen persönlichen VIP-Parkplatz auf der Golfanlage.