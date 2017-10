Schopfheim Vorverkauf beginnt heute

Schopfheim-Fahrnau. Ein Jazz-Abend für Freunde des großen Sounds ist wieder an der Zeit, sind sich die Musiker der Big Band Fahrnau einig. Seit mittlerweile 16 Jahren aktiv, haben sie sich mit zahlreichen Auftritten entlang des Wiesentals einen Namen gemacht und überzeugen mit ihrer Vielseitigkeit. Ihre Tanznacht am Ostersonntag ist über die Regio hinaus ein Begriff. Einige Male hat sich die Band auch mit befreundeten Orchestern zusammengetan, um die Freude am Big Band-Jazz dem Publikum nahe zu bringen. Und genau dafür ist es wieder Zeit: Am Samstag, 28. Oktober, gehört der Abend in der Festhalle Fahrnau dieser Stilrichtung mit all seiner Vielfalt. Es erklingen Melodien von Count Basie, Stan Kenton, Benny Goodmann, aber auch von Cole Porter, Joe Zawinul oder Gloria Estefan. Swing aus den 30er Jahren wird geboten, Musical, Jazz, Rock und Arrangements neueren Datums. Die Zuhörer erwartet ein Programm mit allen Facetten, die den ganzen Klangkörper der 17-köpfigen Band mit einer charmanten Sängerin zur Geltung bringen wird.

Karten gibt es ab dem heutigen Samstag, 7. Oktober, beim Juwelier Donkel im Pflughof, Tel. 07622 / 3406. Es wird empfohlen, den Vorverkauf zu nutzen, da nur etwa 200 Plätze zur Verfügung stehen. Konzertbeginn ist am 28. Oktober um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an.