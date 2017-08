Schopfheim Wasser von unten und von oben

Bereits schon zum fünften Mal organisierte der Rotary-Club Schopfheim-Wiesental die bei vielen Kindern beliebte Kanufreizeit im Rahmen des Programmes „Move 21“.

Schopfheim (gg). Dieses Jahr hatte der Verein eine Tour auf dem Hochrhein ausgesucht. Von der Wehramündung bei Säckingen ging es mit mehreren Kanus und Kajaks flussabwärts bis Schwörstadt.

Stefan Hauser, Dieter Raps und Michael Jenisch vom Rotary-Club sowie Dietmar Hermann vom Jugendzentrum (JuZ) führten die Kinder vor dem Start auf dem Rhein in die Technik des Kanufahrens ein: Wie steuert man ein Kanu, welche Risiken sind zu berücksichtigen, wie landet man wieder am Ufer an?

Dann ging es aufs Wasser. Mit Kajaks begleiteten die Helfer die Kanus der Kinder, die diese in Zweierteams selbstständig steuerten. Obwohl das Wetter zu wünschen übrig ließ und man ordentlich Wasser auch von oben abbekam, hatten alle Kinder viel Spaß und ließen sich nach einem kurzen Bad im Rhein und einer anschließenden heißen Dusche im Ruderclub Schwörstadt die feinen Grillwürste und Getränke schmecken, die die Rotarier für sie vorbereitet hatten.

Innerhalb des Programms „Move 21“ will der Rotary- Club Jugendlichen und Kindern Spaß an körperlicher Bewegung vermitteln und sie dazu animieren, ihr Leben aktiv zu gestalten und sich auf neue Erfahrungen einzulassen. Auch für das sehr beliebte Projekt „Parkouring“ konnte mittlerweile eine neue „Heimat“ gefunden werden, nachdem die bisher genutzte Halle der Gewerbeschule nicht mehr zur Verfügung steht. Nach den Sommerferien startet man unter der Leitung des erfahrenen Tutors Thilo Metzger neu in der Sporthalle Langenau, jeweils freitags von 18 bis 20 Uhr. Die Sportart „Parkour“ bezeichnet eine Fortbewegungsart, deren Ziel es ist, nur mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst effizient von Punkt A zu Punkt B zu gelangen.