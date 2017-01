Von Anja Bertsch

Ring frei für den musikalischen Kampf der Gugge-Giganten: Unterm Motto „Gugge im Ring“ sorgten „D’ Namelose“ am Wochenende in der Stadthalle für eine buchstäblich krachende Party.

Schopfheim. Der im Wechsel mit dem Gugge-Openair alle zwei Jahre stattfindende Konzertabend der besonderen Art stand dieses Mal unter einem besonderen Stern, schließlich können die Namenlosen in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Auf Einladung der Jubilare stürzten sich vom frühen Abend bis in die späte Nacht hinein sechs Guggemusiken auf der mit Pfosten und (Leucht-)Seilen zum Boxring unmöblierten Stadthallenbühne in einen Wettbewerb der schrägen Töne und ließen Hits von Beatles über Neue Deutsche Welle bis Punk durch die Tschädder-Maschine.

Direkt aus der Nachbarschaft kamen die Fahrnauer „Bettelsäck“, die den Abend eröffneten, den Weg wiese-abwärts hatten die Chaibeloch-Lärtschi aus Schönenberg auf sich genommen, und die „Strauschoeh-Schlorbi“ waren aus Heitersheim zur großen Geburtstagssause angereist. Weiter sorgten die „Guggis ’81“ aus Rheinfelden für schräge Töne, bevor um Mitternacht mit der ehrwürdigen Schotte-Clique die älteste aktive Guggemusik (gegründet 947) aus Basel 60 Mann stark die Bühne enterte. Zum Finale spielte die Frösche-Clique aus Höllstein auf.

Und wie es sich bei jedem guten Boxkampf gehört, brodelte die Halle ringsum mächtig: Die Gäste strömten in Massen zur große Geburtstagsfeier und zeigten sich von Beginn an in bester Feierlaune. Zwischen den Live-Einlagen sorgte DJ Dirk für Partymusik. Unters Feiervolk mischte sich auch hoher Narrenbesuch: Statthalter Öhrly vom Bugg und Ozume Hanspeter Meyer enterte mitsamt Gefolge den Ring und dankte den Namenlosen um ihren Vorsitzenden Chris Amler und Musikchef Thomas Lenz für ihren musikalischen Einsatz, mit dem sie in 20 Jahren zahllosen Fasnachtsveranstaltungen den treibenden Puls verschafft haben.

Das promillehaltige Geburtstagsgeschenk des Statthalters wurde von den Gastgebern mit einem Gegengeschenk freundlich quittiert: Ein „Zauberkistli“, das „Öhrly“ unterm Slogan „aus klein mach groß“ in der kommenden Saison sicher wertvolle Dienste leistet.

Bevor die Narrenhoheiten ihre Grüße überbrachten, hatte gleich zu Beginn der Veranstaltung das weltliche Stadtoberhaupt in Gestalt von Bürgermeister Christof Nitz seine Glückwünsche überbracht.