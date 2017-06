Schopfheim Wie ein grüner Teppich auf Wasser

Schopfheim (ma). Was ist los mit dem Gewerbekanal? An vielen Stellen, besonders entlang der Hauptstraße, aber auch an einigen Punkten in der Innenstadt, kann man einen Teppich aus grünen Pflanzen und weißen Blüten sehen. Sind das etwa Algen?

„Das Phänomen ist seit Jahren bekannt. Es handelt sich nicht um Algen, sondern um Flutenden Hahnenfuß (Ranunculs fluitans)“, erläutert Tiefbauamtsleiter Gerd Woop auf Anfrage unserer Zeitung. Der Hahnenfuß liebt schnellströmende Bäche, sauerstoffreiches und kühles Wasser, weswegen er sich auch in den schnellströmenden Gewerbekanal-Abschnitten ansiedelt. „Jetzt ist das Wetter und das Wasser warm, und die Pflanze wächst“, sagt Gerd Woop.

Giftig sei die Pflanze nicht, aber sie behindere durch die enorme Wüchsigkeit den Abflussquerschnitt und senke die Fließgeschwindigkeit. „Wir haben dann mehr Sediment, und der Müll verfängt sich leichter“, so der technische Betriebsleiter der Stadt.

Der Hahnenfußbestand werde jedes Jahr während des Kanalabschlages mechanisch eingedämmt. In diesem Jahr würden die Pflanzen während des Kanalabschlags vom 10. bis 24. Juli geschnitten. Die Stadt führe die Arbeiten zwar aus. Es gebe aber einen Kostenverteilungsschlüssel zwischen Teichgenossenschaft und Stadt.