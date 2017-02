Umfrage

Ich finde es richtig, dass bei der Agenda 2010 nachgebessert wird. Arbeitnehmer haben ein Recht auf entsprechenden Schutz und Unterstützung. Nein, das sollte vermieden werden, denn so wird die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gefährdet. Das sind Wahlkampfversprechen, die nicht eingehalten werden. » Ergebnis anzeigen

In unserer Umfrage wollen wir von unseren Lesern erfahren, was Sie von der Ankündigung des designierten SPD-Kanzlerkandidatens Martin Schulz halten, bei der Agenda 2010 nachzuregeln. So soll die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds I wieder verlängert und befristete Arbeitsverträge eingedämmt werden.