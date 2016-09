Schopfheim-Fahrnau/-Gersbach. Nach 21 Jahren als Gemeindepfarrer in Fahrnau-Kürnberg sowie nach einer Vakanzvertreterzeit von sieben Jahren sowie weiteren drei Jahren als Gemeindepfarrer in Gersbach wird Andreas Ströble zu einer neuen Gemeinde im Landkreis Emmendingen wechseln. Pfarrer Ströble wird im Rahmen zweier Gottesdienste verabschiedet, in denen er durch Dekanin Bärbel Schäfer aus den Gemeindepfarrämtern entpflichtet wird. Die Verabschiedungsgottesdienste finden am Sonntag, 18. September, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Gersbach und am Sonntag, 25. September, um 17 Uhr in der Matthäuskirche in Fahrnau statt.