Sportmix Ausgerechnet wieder Genf

Von Bernd Kohler

Hervorragend ist, dass der RSV Weil die Qualifikation in der Schweizer Nationalliga A im Rollhockey als Tabellenzweiter abgeschlossen hat. Weniger gut: Er trifft – wie im Vorjahr - in der ersten Playoff-Runde auf den RHC Genf. Und nach den bisherigen Duellen gegen die Calvin-Städter weisen die Weiler als einziger deutscher Vertreter im Schweizer Oberhaus eine negative Spielbilanz auf.

Weil am Rhein. Noch gut in Erinnerung ist den Südbadenern die vergangene Saison. Da trafen die Blau-Weißen in der ersten Playoff-Runde ebenfalls auf die Genfer. Das Hinspiel beim mehrfachen Schweizer Meister und Cupsieger gewann Genf klar mit 7:1. Von diesem Schockerlebnis erholte sich das Team aus dem Nonnenholz nicht – auch das Rückspiel ging 1:3 verloren und der RSV war draußen.

Nun heißt der Gegner wieder RHC Genf. Eine Mannschaft, die in der eben abgelaufenen Qualifikation nur wenige Erfolgserlebnisse bejubeln konnte und die Runde nur als Tabellensiebter im Neunerfeld abschloss. Und wiederum hatte der RSV Weil Mühe: das Hinspiel in Genf ging klar 3:7 verloren, auf eigener Bahn allerdings gelang der Mannschaft um Trainer Reiner Brinker ein hart umkämpfter 2:1-Erfolg, der eigentlich Mut machen sollte für das Heimduell am Sonntag (Beginn: 15.30 Uhr).

Die Weiler Generalprobe freilich war wenig berauschend: gegen den Tabellenletzten und Absteiger RHC Wimmis setzte es eine Niederlage, einen Tag später gelang ein mühevolles 6:5 vor eigenem Anhang. Trainer Reiner Brinker indes bruhigt: „Die Jungs sind alle heiß und motiviert. Jetzt geht die Meisterschaft erst richtig los.“

Allerdings ohne den für dieses Spiel noch gesperrten Max Bross und Alberto Garcia. Der Spanier hat gegen Wimmis einen Schuss an die Hand bekommen, muss am Freitag operiert werden und fällt wohl auch für das Rückspiel aus, das am 8. April in Genf stattfindet. Sollte es dann nach Siegen 1:1 stehen, kommt ein drittes und entscheidendes Spiel zur Austragung. Dieses findet wiederum in Weil statt.