Markstein/Elsass (cis). Mit einigen Top-Platzierungen im Gepäck kehrten sieben Alpin-Athleten des Schwarzwälder Jugendkaders von den zwei CIT-FIS-Slaloms, der eigentlichen Amateur-Rennklasse im internationalen Skirennsport, die aber durchaus anspruchsvolle Rennen ausrichtet, aus dem französischen Elsass zurück.

Weiter in sehr guter Form präsentierte sich die U18-Slalom-Verbandsmeisterin Chiara Horning. Sie fuhr nach Rang drei im Night-Event am zweiten Tag zu ihrem ersten Rennsieg in einem CIT-FIS-Wettbewerb. Lena Soehnle (SC Bad Säckingen) kam am ersten Tag auf Rang vier, Olivia Wenk (SC Löffingen) wurde zunächst Fünfte und stand am zweiten Tag als Dritte ebenfalls auf dem Podest. Tanja Intlekofer (SC Bonndorf) wurde Achte und Vierte. Allerdings war das Starterfeld mit nur elf Teilnehmerinnen recht klein.

Gut 40 Starter stellten sich in der Männerkonkurrenz den Herausforderungen der eisigen Kunstschneepiste: Vor allem Ferdinand Löffler (WSG Feldberg) schaffte mit den Plätzen fünf und zehn zwei TopTen-Platzierungen und damit eine deutliche Verbesserung in der internationalen FIS-Punkte-Liste. Nils Haser (Skiteam Freiburg) vor Wochenfrist noch U18-Verbandsdoppelmeister kam auf die Ränge neun und 15, Benjamin Müller (SC Sasbachwalden) vervollständigte mit Rang 15 beim Night-Event das gute Abschneiden der Jugendkader-Rennläufer. Der Franzose Sebastien Andres siegte an beiden Renntagen. „Dank ihrer guten konditionellen Verfassung haben die Athleten auch die verhältnismäßig langen Slalomläufe an diesem Wochenende gut gemeistert und ein sehr gutes Mannschaftsergebnis erzielt“, war Verbandstrainer Thomas Burda zufrieden.