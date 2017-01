Freiburg (pd/nod). Das ist eine überzeugende Heimvorstellung des EHC Freiburg gewesen. Die Breisgauer bezwangen in diesem DEL 2-Duell den SC Riessersee mit 6:2 (3:0, 0:2, 3:0). Dabei glänzte EHC-Stürmer Radek Duda mit einem Doppelpack. Und im Schlussdrittel glänzte der Gastgeber mit drei Treffern in 137 Sekunden.

Der EHC Freiburg bestritt sein Heimspiel des 37. Spieltags der DEL2-Saison 2016/17 gegen den SC Riessersee im altbekannten Lineup: Neben den beiden mittlerweile fest eingespielten ersten Reihen kam im dritten Block Förderlizenzspieler Yannick Mund in der Abwehr zum Einsatz, für den noch angeschlagenen Enrico Saccomani lief Julian Airich an der Seite von Austin Cihak und Jannik Herm auf.

Der EHC verstand es im ersten Abschnitt geschickt, die Angriffe der Gäste in der neutralen Zone entweder zu verlangsamen oder ganz zu stoppen Es spielte vor allem eine Mannschaft: Der EHC. Freiburg erzielte in der 7. Spielminute in Überzahl die 1:0 Führung. Radek Duda hatte die Scheibe an den langen Pfosten zu Jannik Herm weitergeleitet, der sie ins lange Eck des Garmischer Tors beförderte. Eine gute Minute später erhöhte Petr Haluza auf 2:0. Nach Bullygewinn durch Radek Duda kam der tschechische Außenstürmer direkt zum Abschluss, die Scheibe sprang über die Fanghand von SCR-Keeper Matthias Nemec an den Innenpfosten und von dort ins Netz.

Der EHC zog sich daraufhin etwas zurück, hatte jedoch weiterhin gute Abschlussmöglichkeiten. Und nutzte dann auch eine weitere Powerplay-Möglichkeit zum 3:0. 17 Sekunden vor der ersten Pausensirene verwandelte Radek Duda einen Abpraller von Matthias Nemec mit der Rückhand.

Im zweiten Drittel kamen die Gäste dann immer besser in Fahrt. Mit vier Sturmreihen und Förderlizenz-Verstärkung aus München erarbeiteten sich die Werdenfelser mehr und mehr Spielanteile und kamen in der 31. Spielminute durch Andreas Driendl zum 1:3, der Topskorer der Gäste hatte ähnlich wie zuvor Radek Duda einen Rebound mit der Rückhand im Freiburger Tor untergebracht. Und der SC Riessersee machte weiter Druck - der Anschlusstreffer zum 2-3 durch Neuzugang Alexis Loiseau fiel aber aus Freiburger Sicht durchaus unglücklich. Felix Thomas hatte von außen abgezogen, Loiseau abgefälscht, die Scheibe sprang zunächst an den Pfosten, von dort zurück an den Schlittschuh von Lukas Mensator und anschließend ins Tor.

Mit einem knappen 2:3 ging es also in den Schlussabschnitt, der es durchaus in sich hatte: Die Gäste aus Garmisch-Partenkirchen hatten eigentlich das Momentum auf ihrer Seite, nahmen sich durch verschiedene Strafzeiten aber selbst aus dem Spiel.

Mit Ablauf einer Strafe gegen Louke Oakley beförderte Christian Hummer EHC-Angreifer Marc Wittfoth mit einem Stoß von hinten in die Bande, das Krachen des Helmes gegen die Spielfeldumrandung war in der ganzen Halle zu hören. Hummer wurde von Schiedsrichter Robert Paule mit einer Fünf-Minuten-Strafe unter die Dusche geschickt, dazu kassierte Tobias Draxinger weniger später noch eine Bankstrafe - der EHC hatte erneut zwei Mann mehr auf dem Eis.

Die Strafe gegen Draxinger war gerade abgelaufen, da gelang Petr Haluza per Nachschuss dann doch noch das 4:2, und Freiburg blieb in Überzahl. Die Gäste leisteten sich eine weitere Strafzeit, der EHC hatte eine dritte Fünf gegen Drei-Überzahlsituation, und diesmal war es Radek Duda, der die Scheibe in Überzahl im Tor versenkte. Als Riessersee gerade wieder vollzählig war setzte Alex Brückmann mit dem 6:2 den Schlusspunkt.

Tore: 1:0 (7.) Herm (Duda/ Vas - 5:4), 2:0 (8.) Petr Haluza (Duda), 3:0 (20.) Duda (Vas - 5:4), 3:1 (31.) Driendl ( Ranta/Thomas), 3:2 (38.) Loiseau (Thomas/Eder), 4:2 (48.) Haluza (Duda/Brückmann - 5:4), 5:2 (49.) Duda ( Billich/Wittfoth - 5:3), 6:2 (50.) Alex Brückmann (Billich). Zuschauer: 1.614. Strafminuten: Freiburg 8, Riessersee 47.