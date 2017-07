Sportmix Hagin gibt in Antwerpen Gas

In die Vollen: Mit dem Start beim Belgian-Grand-Prix der UIM-F2-Weltmeisterschaft am kommenden Wochenende will sich der Wittlinger Stefan Hagin in seinem ROWE-PowerBoat auf den geplanten Einsatz in der Königsklasse des Motorboot-Rennsportes vorbereiten.

Wittlingen (pd). Hagin und seine Equipe werden dank der Kooperation mit dem F1-Atlantic-Team des Portugiesen Duarte Benavente bei den beiden finalen Läufen der UIM-F1-H2o-Weltmeisterschaft mit einem über 400 PS starken F1-Katamaran ins Rennen gehen. Bei ausgesuchten Rennen der Formel 2 will man sich perfekt auf diese Höhepunkte vorbereiten.

„Für uns stand von Anfang an fest, dass wir aufgrund des Einsatzes in der Formel 1 nur bei ausgewählten F2-Rennen an den Start gehen,“ lässt Stefan Hagin wissen. „Antwerpen passt hervorragend in unseren Zeitplan.“

Sein F1-Katamaran bekommt gerade sein neues Outfit verpasst. „Diese Zeit konnten wir nutzen, um uns als Team weiterzuverbessern.“ In Antwerpen werden mehr Teams als sonst üblich antreten. „Das sehen wir nicht nur als gute Gelegenheit, um uns mit ihnen im Rennen zu messen, sondern auch, um uns mit dem damit verbundenen höheren Wettbewerbsdruck auf die F1- WM einzustimmen“, lässt der Wittlinger wissen.

Nach der technischen Abnahme heute geht es morgen nach den Trainingsläufen zunächst in die Qualifizierungsrunden, bevor am Sonntag der Startschuss zum Grand Prix in Antwerpen fällt.