Sportmix Hagin ist bei EM am Start

Stefan Hagin und sein Team Rowe-PowerBoat gehen bei der UIM-F2-Europameisterschaft an den Start. Die Titelkämpfe gehen am 19. und 20. August im litauischen Kupiškis über die Bühne.

Wittlingen. Die Entscheidung ist kurzfristig gefallen: Hagin & Co. wollen sich damit weiter auf ihren Einsatz in der Königsklasse des Motorbootrennsportes vorbereiten. Mit dem Start in Litauen will das Rennbootteam seinen Trainingsrückstand nach dem abgesagten Rennen in Belgien ausgleichen. „In Antwerpen sind wir ja aufgrund des Wetters nicht zum Zuge gekommen“, so Hagin.

Die Europameisterschaft wird über insgesamt vier Rennen an einem einzigen Wochenende ausgetragen. „Das bedeutet für uns, das wir noch konzentrierter ans Werk gehen müssen und natürlich stellt diese Konstellation enorme Anforderungen an das gesamte Team dar. Aber wenn wir das gut hinbekommen, sind wir auch für die WM der Formel 1 gut gerüstet“, sagt der Wittlinger.

Hagin und sein Team werden in Kooperation mit dem F1-Atlantic-Team des Portugiesen Duarte Benavente bei den finalen Läufen der Königsklasse mit einem über 400 PS starken Katamaran von BABA ins Rennen gehen.

Nach der technischen Abnahme am Freitag geht es einen Tag später nach einem Training zunächst in die Qualifizierungsrunden, bevor dann das erste von insgesamt vier Rennen des Wochenendes folgt. Nach einer weiteren Trainingssitzung am Sonntag heißt es dann für Hagin, in den drei weiteren Rennen für den EM-Titel noch einmal alles geben.