Sportmix Haltinger holen vier Titel

Lörrach (pd). Volles Haus in der Lörracher Wintersbuckhalle. Die Nachwuchs-Judoka kürten ihre Bezirksmeister, die dann am 7. Oktober an den Badischen U15-Meisterschaften in Tiengen starten.

Überaus erfolgreich schnitten die Klubs aus der Region ab. Vier Titel gingen an den TV Haltingen, drei an den JC Efringen-Kirchen, zwei an den JC Grenzach-Wyhlen und einer an den Gastgeber Rot-Weiß Lörrach.

Fast 80 ehrgeizige Jugendliche kämpften um die begehrten Medaillenränge. 18 Vereine aus dem gesamten südbadischen Raum von Offenburg bis Konstanz beteiligten sich an der Meisterschaft. Die Zuschauer bekamen spannende Duelle zu sehen.

Die Trainer und Betreuer waren durchaus zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge, die Kampfrichter lobten besonders die Fairness der Aktiven auf der Matte.

In den weiblichen U15-Konkurrenzen hießen die Siegerinnen Marisa Bucher (bis 33 kg, Pfaffenweiler), Sarah Lorenzen (bis 36 kg, Singen), Severina Bühler (bis 40 kg, Haltingen), Celine Tannenberger ( bis 44 kg, Grenzach-Wyhlen), Annabel Sigmund (bis 48 kg, Efringen-Kirchen), Jennifer Pieper (bis 42 kg, Efringen-Kirchen), Paula Heinrich (bis 57kg, Freiburg) und Mara Schierhuber (bis 63kg, Haltingen).

Bei den männlichen Judoka belegten jeweils den ersten Platz: Tobias Haselwander (bis 34 kg, Haltingen), Sven Greick (bis 37 kg, Offenburg), Max Düsterdiek (bis 40kg, Stegen), Alinus Hollnagel (bis 43 kg, Efringen-Kirchen), Paul Eschholtz (bis 46 kg, Stegen), Niklas Tootle (bis 50kg, Haltingen), Meo Schwabe (bis 55 kg, Grenzach-Wyhlen), Valentin Lurk (bis 60 kg, Offenburg), Lukas Ditengou (bis 66 kg, Freiburg), Maximus Stoffel (bis 66 kg, Lörrach).

Startberechtigt an den Landesmeisterschaften sind von Rot-Weiß Lörrach nach sehr guten Leistungen darüber hinaus die Talente Dennis Schledowez, Marvin Hammann, Benjamin Schmidtgen, Max Rosskopf und Nicolas Deforth.