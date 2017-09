Sportmix Hotz jubelt in Kandern

Rebecca Hotz hat wieder ihre Klasse unter Beweis gestellt. Im Hauptspringen beim dreitägigen Turnier in Kandern, einem M**-Springen mit Siegerrunde, holte sich die Reiterin vom RV Schopfheim auf Caprice den Tagessieg.

Kandern (lu). Sowohl im normalen Umlauf als auch im Stechen blieb sie im Großen Preis der Badischen Staatsbrauerei Rothaus auf dem siebenjährigen Holsteiner als Einzige strafpunktfrei.

Ein klein wenig Zittern war indes beim Ritt von Walter Gabathuler angesagt. Der Schweizer Nationenpreisreiter leistete sich aber am vorletzten Sprung im Stechen auf Valeria einen Abwurf und landete damit lediglich auf dem dritten Platz. Mit einem Fehler, aber 22 Hundertstel Sekunden schneller, kam Willinton Moreno Camacho (RV Dreiländereck) auf Cornet’s Adel auf Rang zwei. Die weiteren Plätze belegten Gabathuler auf Tactik, Dominik Klingele (RV Dreiländereck) auf Charmonie sowie nochmals Hotz auf Cowboy.

Die Amazone trumpfte in Kandern auch in weiteren Wettbewerben groß auf. So siegte sie in einer Springpferdeprüfung der Klasse M (vier – bis sechsjährige Pferde) auf Carthafina mit der Wertungsnote 8,5 vor Thomas Mang (PSG Kaltenherberge) auf No Name.

In einer Springpferdeprüfung der Kategorie L gewann sie ebenfalls auf Carthafina erfolgreich, holte zudem auf Candela Platz drei hinter Manfred Gerber (RV Lahr) auf Gerbers Little Corina. Zweite und Dritte wurde Hotz zudem auf Touloubre und Candela in einem M-Springen hinter der Siegerin Marina Pringel (RSV Dreiherrenstein) auf Carvico. Die beiden ersten Plätze in einer weiteren M-Prüfung holte sich Walter Gabathuler auf Addington und Valeria.

Stefan Eckerlin (Markgräfler RV Buggingen) holte sich den Sieg in einem M-Springen mit Joker auf Colorito. Dahinter kamen Kathrin Frech (Markgräfler RV Buggingen) auf Sally von Worrenberg und Emilia Kiefer (RV Schopfheim) auf die weiteren Plätze. Kathrin Frech schaffte einen Sieg in einer L-Prüfung mit Stechen auf Sally von Worrenberg vor Carmen Vogt (RV Dreiländereck) auf Petit Prince. In die Siegerliste trug sich schließlich auch Svenya Gröbke (RV Dreiländereck ein. In einem Stilspringen der Klasse L gewann sie auf Stakkadel vor Lisa-Marie Moser (RSPF Rümmingen) auf Pivi.