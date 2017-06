Sportmix Jetzt geht der Blick nach oben

Das hat Laune gemacht. Herren-Oberligist TC 1923 Grenzach gewann gestern das Heimspiel gegen TC Überlingen mit 7:2. „Es war eine großartige Leistung aller sechs Spieler“, lobte Vereinsboss Thilo Kaltenbach. Mit 6:2-Punkten auf dem Konto geht nun für die Grenzacher der Blick nach oben.

Von Uli Nodler

Grenzach-Wyhlen. Drei Matches hat es gedauert, bis der TC 1923 Grenzach endlich in der Idealformation in dieser Saison antrat. Fabian Beck, teamsprecher und die Nummer vier im Team, hatte eigentlich ein Duell auf Augenhöhe erwartet, zumal die Überlinger mit ihren beiden starken Franzosen an den Positionen eins und zwei antrat.

Doch Hugo Daubias und Elias El Khalifa gingen in Grenzach leer aus. Ein brutal starker Dimitar Grabul, die Nummer eins des TC 1923, zog Daubias mit einem glatten Zweisatzsieg den Zahn. Und auch Jakob Khahoun hielt El Khalifa bei seinem Zweisatzsieg gut in Schach. Kahoun wurde lediglich im zweiten Satz gefordert.

Angeschlagen ging auf Grenzacher Seite Muhammed Fetov, die Nummer drei, in sein Einzel gegen Marco Jäger. Doch das lädierte Handgelenk seiner Schlaghand ließ in nicht in Stich. Fetov packte sein bestes Tennis aus und ließ Jäger beim 6:1 und 6:2 keine Chance.

Mit zwei weiteren Einzelsiegen machte der TC 1923 Grenzach schon nach den Einzeln alles klar. Fabian Beck verlor zwar als Einziger sein Einzel. Doch das bügelten anschließend David Kummle und Nico Rasenberger mit tollen Leistungen wieder aus. Während Rasenberger mit dem Überlinger Dominik Gläser kurzen Prozess machte, fightete David Kummle Enzo Brox mit 7:6 und 7:5 nieder. „Auf David ist immer 100-protentig Verlass. Er gibt immer alles. Und heute hat er einmal mehr bravourös gespielt“, freute sich Katlenbach.

Einzel: Grabul - Daubias 6:4, 6:2; Jakob Kahoun - El Khalifa 6:2, 7:5; Fetov - Jäger 6:1, 6:2; Beck - Brugger 2:6, 2:6; Kummle - Brox 7:6, 7:5; Rasenberger - Gläser 6:1, 6:0: Doppel: Grabul/Fetov - Daukias/El Khalifa 6:2, 6:4; Jakob Kahoun/Kummle - Jäger/Gläser 6:1, 6:0; Beck/Rasenberger - Brugger/Brox 6:7, 7:5, 6:10.