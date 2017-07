Sportmix Jetzt hilft nur noch hoffen und beten

Von Uli Nodler

Schopfheim. Das ist bitter. Herren 60-Südwestligist SV Schopfheim musste die sechste Saisonniederlage hinnehmen. In einer hochdramatischen Begegnung verloren die Schopfheimer am Samstag auf heimischer Anlage gegen den TC Hechingen hauchdünn 4:5. Zum dritten Mal in dieser Spielzeit gaben die SVS-Senioren ein Match mit dem knappsten aller Ergebnisse ab.

Jetzt hilft nur noch hoffen und beten vor der letzten Saisonbegegnung am kommenden Samstag beim noch punktlosen Schlusslicht TC Wolfsberg Schopfheim. Schopfheim (2:10 Punkte) kann als Vorletzter noch den Drittletzten Bopfingen abfangen, der seine Heimparte am Wochenende gegen den Karlsruher ETV mit 3:6 abgeben musste. Möglich sind in dieser Saison drei Absteiger. Aber Teamsprecher Volker Lamb glaubt nicht daran: „Ich gehe von zwei Absteigern aus. Zudem habe ich gehört, dass Bopfingen und der Karlruher ETV in der kommenden Saison bei den Herren 65 spielen wollen. Kommt es so, wären drei Absteiger nicht nachzuvollziehen.“ Allerdings ist es nun so, dass Schopfheim sein letztes Saisonspiel beim Schlusslicht TC Wolfsberg Pforzheim gewinnen und Bopfingen beim Titelanwärter Waikersheim verlieren muss. Dann würde der SVS die Saison auf dem drittletzten Tabellenplatz abschließen.

Es war zum Haareausraufen. Nicht weniger als drei der sechs Einzel wurden erst im Match-Tiebreak entschieden. Und alle drei Matches gewannen die Hechinger.

Besonders unglücklich war die Niederlage für Wolfgang Kämereit, der Schopfheimer Nummer Vier. Nach einem 6:1-Erfolg im ersten Satz verlor der Schopfheimer Satz zwei mit Krämpfen in beiden beinen noch 6:7, nachdem er im Tiebreak noch 5:3 geführt hatte. Nach diesem Schock ging im Match-Tiebreak nichts mehr. Kämereit unterlag seinem Kontrahenten Ingo Hauffe mit 2:10. Dasselbe Missgeschick passierte auch Karl Hauser und Peter Blum.

Schopfheims Topspieler Karl-Heinz Rival und Volker Lamb gewannen ihre Matches klar. Eine weitere Niederlage kassierte Klaus Domschat an Nummer sechs. So ging der TC Hechingen mit einem 4:2-Vorsprung in die drei Doppelpartien. Trotz zweier Erfolg machte die Zweisatz-Niederlage von Hauser/Kämereit die 4:5-Niederlage und damit den Abstieg perfekt.

Einzel: Rival - Ritter 6:3, 7:5; Lamb - Bogenschütz 6:1, 6:2; Hauser - Bitzer 3:6, 6:1, 7:10; Kämereit - Hauffe 6:1, 6:7, 2:10; Blum - Hipp 6:4, 4:6, 5:10; Domschat - Heinzel 1:6, 5:7. Doppel: Rival/von Winning - Bogenschütz/Bitzer 6:4, 6:1; Hauser/Kämereit - Ritter/Hipp 6:7, 2:6; Lamb/Domschat - Hauffe/Heinzel 6:3, 5:7, 10:6.