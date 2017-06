Sportmix Jetzt wird’s ganz eng

Auch im vierten Saisonmatch blieb Damen-Oberligist TC 1923 Grenzach erfolglos.

Konstanz (nod). Die Grenzacherinnen verloren am Sonntag beim TC Nicolai Konstanz, dem bisherigen Tabellenschlusslicht, deutlich mit 1:8. Die Grenzacherinnen rangieren nun vor den letzten drei Saisonpartien auf dem vorletzten Rang. Dahinter steht nur noch der TC Ettenheim.

Das klare Ergebnis täuscht jedoch über den wahren Spielverlauf hinweg. Nicht weniger als drei Begegnungen gingen in den Match-Tiebreak. Und alle drei Partien gewannen die Gastgeberinnen. Grenzachs Spitzenspielerin Mirjam Gämperli musste sich in einem extrem engen Match der Konstanzerin Tanja Rebholz mit 8:10 im Entscheidungssatz geschlagen geben. So erging es auch Nicola Grether und Miriam Rasenberger. Aber auch mit drei zusätzlichen Punkten hätte es am Ende nicht zum Gesamterfolg gereicht.

Diana Carollo, die Kämpferin vor dem Herrn im TC 1923, war nach langer Verletzungspause verständlicherweise noch nicht in Topform. Nach einem 1:6 im ersten Satz erwachten in der Schweizerin aber doch die Kämpfer-Qualitäten. So zwang sie ihre Gegnerin Lina Blechner in den Tiebreak, den sie dann aber verlor. Den einzigen Punkt holte dann Claire Hupfer mit ihrem klaren Einzelsieg.

Einzel: Rebholz - Gämperli 6:7, 6:4, 10:8; Blechner - Carollo 6:1, 7:6; Grimm - Grether 5:7, 6:1, 10:7; Hamm - Rasdenberger 5:7, 7:5, 11:9; Zepfel - Topozissek 6:2, &:2; Florian - Hupfer 3:6, 1:6. Doppel: Weiss/Grimm - Carollo/Toporzissej 6:4, 6:3; Rebholz/Hamm - Gämperli/Strauch 6:3, 6:2; Blechner/Zepfel - Grether/Rasenberger 6:4, 6:2;