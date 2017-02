Nachrichten-Ticker

02:24 Gericht verhandelt über Lügen-Löschung auf Facebook

Würzburg - In welchem Ausmaß muss Facebook selbst tätig werden, um unzulässige Inhalte von seiner Plattform zu tilgen? Diese Frage beschäftigt am Nachmittag das Landgericht Würzburg. Ein syrischer Flüchtling hat eine einstweilige Verfügung gegen Facebook beantragt, weil ein Selfie, das er mit Angela Merkel gemacht hatte, mehrfach neben Fahndungsfotos von Terroristen montiert wurde. Facebook entfernte die Ausgangs-Beiträge. Der Flüchtling Anas M. will aber erreichen, dass Facebook von sich aus auch alle Posts, die den rechtswidrigen Inhalt teilen, finden und löschen muss.

02:22 Union bereitet Wahlkampf vor - Auch CSU will Merkel küren

München - Knapp zwei Monate nach der CDU will nun auch die CSU Angela Merkel zur ihrer Kanzlerkandidatin küren. Dazu - und zur Vorbereitung des gemeinsamen Bundestagswahlkampfs - kommen am Vormittag in München die Präsidien der Schwesterparteien zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen. Monatelang hatte die CSU die Kanzlerin wegen des Dauerstreits um die Einführung einer Flüchtlings-Obergrenze hingehalten, hatte sich um ein klares Bekenntnis zu ihr gedrückt. Das Obergrenzen-Problem wird auch beim Treffen in München nicht gelöst, es wurde vorsichtshalber gänzlich von den Beratungen ausgeklammert.

01:22 Trump verspricht Steuerkürzungen bis zum Jahresende

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Amerikanern Steuerkürzungen vor Ende dieses Jahres versprochen. Auf die Frage, ob die Bevölkerung einen solchen Schritt noch 2017 erwarten könne, antwortete Trump in einem Interview des Senders Fox News: "Ich denke ja." Ein Ersatz für die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obamas, die er rückgängig machen will, wird dagegen offenbar länger auf sich warten lassen. Es werde einen "wunderbaren" Plan geben, kündigte Trump an. Der Prozess sei im Gange, sagte der Präsident, aber er könne sich bis ins nächste Jahr hineinziehen.

00:49 Brand mit mindestens drei Toten in Berliner Saunaclub

Berlin - Bei einem Brand in einem Saunaclub in Berlin sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Außerdem gibt es laut Feuerwehr mehrere Verletzte. Der Saunaclub sei im Keller eines Hochhauses im Stadtteil Schöneberg untergebracht. Das Etablissement bestehe aus mehreren kleinen Räumen. 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Flammen haben sich nicht auf die darüberliegenden Stockwerke ausgebreitet. Die restlichen Bewohner des Hochhauses, in dem sich auch eine Seniorenresidenz befindet, sind nicht betroffen.

00:26 Unionsminister blockieren Gesetzentwurf für Musterklage

Berlin - Die Bundesregierung ist sich uneinig über die Ausgestaltung der geplanten Musterklage für Verbraucher. Dabei sollen Verbände und Organisationen in einem einzigen Gerichtsprozess etwa Schadensersatzansprüche mehrerer Verbraucher gegen Unternehmen klären lassen können. Das Justizministerium hat dafür ein entsprechendes Gesetz entworfen. Unter anderem das Finanzministerium würde den weitere Gang der Gesetzgebung blockieren, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Es verlangt demnach, solche Musterklagen erst ab 100 statt 10 Betroffenen zuzulassen.