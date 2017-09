Sportmix Künftig ohne Tabel

Mit einem Heimkampf gegen KSV Langen startet der KSV 02 Lörrach am Samstag (16. September) in die neue Saison in der 2. Bundesliga. Der Gegner aus Hessen ist für die Gastgeber in der Schlossberghalle Haagen (Beginn 19.30 Uhr) eine unbekannte Größe.

Lörrach (gwv/mib). Die „Null-Zweier“ müssen künftig ohne Tabea Tabel auskommen. Die Nationalheberin wechselte in die 1. Bundesliga zum AC Mutterstadt. Ohne Tabel ist für den Lörracher Traditionsverein das Aufstiegsziel Erstliga nur schwerlich zu erreichen. Viel mehr werden in der Lerchenstadt kleinere Brötchen gebacken. Man will nun einfach mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Beim KSV ist man vorsichtig, da die 2. Bundesliga aufgrund einer Umstrukturierung auch an Niveau gewonnen hat. Aus drei Gruppen wurden zwei. Sieben Teams tummeln sich da nun im Starterfeld.

Trainer Mike Riesterer hat ein Pool aus neun Hebern zusammen. Einziger Neuzugang und damit Tabel-Ersatz ist Beata Jung (23) aus Budapest. Gegen den KSV Langen wird sie noch nicht an die Hantel gehen. Die Ungarin stößt erst im Lauf der Saison zur Mannschaft. Der Albaner Emiron Golemi aus Griechenland und der KSV 02 haben sich derweil getrennt.

Herausragender Aktiver der Lörracher Mannschaft ist Moritz Huber, der regelmäßig mehr als 100 Punkte in die Wertung bringt. Der Nationalheber hat allerdings schon angekündigt, dass es seine letzte Saison im KSV-Trikot sein wird. Auch Huber zieht es in die 1. Bundesliga. Aufgrund von internationalen Wettkämpfen kann das Talent auch nicht bei allen Zweitliga-Duellen mit von der Partie sein.

Riesterer nominierte neben Huber für den ersten Saisonkampf noch Cavide Benseven, Camilla Valduga, Florian Gottstein, Mathias Kemirow und Timo Hofmann. Diesem Sextett werden 450 bis 500 Punkte zugetraut. Mannschaftsleiterin Verena Valduga: „Ob diese Leistung für einen Sieg ausreicht, das wissen wir nicht.“