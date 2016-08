Mulhouse (pd/nod). Im Rahmen des Turniers des HC Mulhouse traf der EHC Freiburg am Freitagabend in seinem vierten Testspiel auf den französischen Erstligisten L’Etoile Noire de Strasbourg. Am Ende setzten sich die Franzosen mit 3:2 nach Penaltyschießen durch. Der Klub aus dem Elsaß trat mit insgesamt zehn ausländischen Akteuren gegen Freiburg an und drückte mit Tempo und Passgenauigkeit von Beginn an dem Spiel seinen Stempel auf. Nachdem Lukas Mensator im EHC-Gehäuse zunächst einige Möglichkeiten entschärfen konnte, musste er in der 17. Minute nach einem Solo von Kyle Stroh dann doch das erste Mal hinter sich greifen. Im zweiten Drittel hatte sich der EHC etwas besser auf die Spielweise des Gegners eingestellt - Freiburg ließ weniger Schüsse zu und ließ die Scheibe schneller laufen. In der 39. Minute war es dann aber soweit: Radek Duda netzte zum verdienten 1:1 Ausgleich für blau-weiß-rot ein. Freiburg war wieder zurück im Spiel. Im Schlussdrittel wogte das Spiel hin und her Niko Linsenmaier setzte sich mit einer Einzelaktion durch, scheiterte mit einem Schlenzer zunächst an Hiadlovsky, bekam aber den Rebound unter Kontrolle und netzte zum umjubelten 2:1 für Freiburg ein. In der 54. Spielminute fiel dann der 2:2 Ausgleich für L’Étoile Noire de Strasbourg. In Überzahl war es ein verdeckter Schuss von Pavel Pisarik, gegen den Lukas Mensator keine Abwehrmöglichkeit hatte. In der regulären Spielzeit fielen keine weiteren Treffer, also musste das Penaltyschießen über den Sieger entscheiden. Kyle Stroh war dabei der einzige Schütze, der seinen Versuch im gegnerischen Gehäuse unterbringen konnte. Tore: 1:0 (17.) Stroh (Burgert), 1:1 (39.) Duda ( Wittfoth/Billich), 1:2 (50.) Niko Linsenmaier (Rießle), 2:2 (54.) Pisarik (Benoit/Stroh), 3:2 (60.) Stroh.