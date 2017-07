Sportmix Raus mit viel Applaus

Von Mirko Bähr

Grenzach-Wyhlen. Auf dieses Erfolgserlebnis haben die Oberliga-Damen lange gewartet. Erst am letzten Spieltag der Sommerrunde durfte das Team nun jubeln. Im Kellerduell mit dem TC Ettenheim behielt der als Absteiger feststehende TC 1923 Grenzach auf eigener Anlage mit 6:3 die Oberhand.

„Unser Sieg ist hochverdient. Wir haben mega gekämpft und alles dafür getan“, strahlte Katharina Strauch über beide Backen. Ohne Teamchefin Diana Carollo, aber dafür mit ihrer Schweizer Landsfrau Mirjam Gämperli und der Russin Anastasia Moiseeva angetreten, brachte sich Grenzach vor den Doppeln in eine tolle Ausgangssituation.

Gämperli und Moiseeva ließen nichts anbrennen, während Nicola Grether Nervenstärke bewies und nach einem 0:6 im ersten Satz den Spieß herumdrehte. Grether gewann schließlich den Match-Tiebreak im dritten Durchgang mit 11:9. Luisa Biester hatte auch allen Grund zu strahlen, sie gewann zum ersten Mal in dieser Saison. Tabea Toporzissek und Katharina Strauch gingen dagegen leer aus.

In den Doppeln hingen sich die Gastgeberinnen nochmals richtig rein, nachdem in allen drei Begegnungen der erste Satz an die Gegner ging. Zweimal ging es in den Match-Tiebreak und zweimal siegte der TC 1923. Gämperli/Strauch behielten die Nerven, wie auch Grether/Biester, die im zweiten Satz sage und schreibe sechs Matchbälle abwehrten, um am Ende die Oberhand zu behalten. Moiseeva/Toporzissek verloren ihre Partie.

Einzel: Gämperli - Krämer 6:1, 6:2, Moiseeva - Bühler 6:2, 6:1, Grether - Schwendemann 0:6, 6:3, 11:9, Toporzissek - Formanová 1:6, 4:6, Strauch . Furtwängler 2:6, 0:6, Bister - Schmidt 7:5, 6:2. Doppel: Moiseeva/Toporzissek - Krämer/Furtwängler 3:6, 2:6, Gämperli/Strauch - Schwendemann/Formanová 5:7, 6:3, 10:8, Grether/Biester - Bühler/Schmidt 3:6, 7:6, 10:7.