Sportmix Ronja Wiesler glänzt mit einem fünften Platz

Seefeld/Österreich (cis). Mit Wetterkapriolen hatten die rund 220 Teilnehmer und der Skiclub Starnberg als souveräner Organisator der Finalwettbewerbe der höchsten deutschen alpinen Schülerrennserien im österreichischen Seefeld zu kämpfen. Nach strahlendem Sonnenschein am Auftakttag folge am Samstagnachmittag intensiver Regen, der letztendlich zur Absage der Teamwettbewerbe am Sonntag führte.

Das herausragende Ergebnis fuhr mit Rang fünf im Riesenslalom wiederum die Münstertäler U14-Starterin Ronja Wiesler ein, die mit zwei ausgezeichneten Läufen nur knapp zwei Sekunden hinter der Siegerin Annsophie Rosenauer aus Garmisch ins Ziel kam. Auch beim Slalom lieferte Wiesler auf Rang 19 die beste Platzierung der Schwarzwälder Athleten. Mit den Plätzen 18 und 23 zeigte auch Laura Disch (Skiteam Freiburg) im Feld der jeweils knapp 60 gewerteten Rennläuferinnen sehr gute Leistungen. Pauline Kimpel (SC Kandel) und Pia Schwörer (SC 1900 Donaueschingen), beide aus dem jüngsten Starterjahrgang, kamen auf die Plätze 55 (Riesenslalom) und 47 (Slalom) sowie 54 und 51.

Bei den Jungs zeigte Jona Juwana (SC Oberkirch) mit Rang 19 im Riesenslalom auf der abwechslungsreichen Gschwandtkopf-Piste das beste Ergebnis, Jakob Baum (SC Oberried) und Jonas Schoch (SC Sasbach) schieden nach Fahrfehlern aus, Tino Lehmann (SC Waldshut) kam auf Rang 45 und konnte im Slalom krankheitsbedingt nicht mehr starten.

Im Slalom finishte Jonas Schoch dann auf Platz 27 als bester Starter des Skiverbandes Schwarzwald. Es siegte Simon Bolz (WSV Bischofswiesen). Betreuer Armin Schoch resümierte: „Ronja hat mit ihrem fünften Platz für das Highlight gesorgt, doch vor allem bei den Jungs wären bessere Leistungen möglich gewesen.“

Und auch bei den jeweils auf der Nachbarpiste gestarteten U16-Athleten hatten die Schwarzwälder Mädchen die Nase vorn: Landeskader-Athletin Emilia Löffler (WSG Feldberg) konnte sich sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom mit den Plätzen 13 und zwölf sehr gut behaupten. Im Riesenslalom kamen die Kaderfahrerinnen Elena Längin (SC St. Blasien), Lavinia Horning (SC Muggenbrunn), Leah Bühler (SC St. Blasien) und Lisa Fröse (SC Zell) beim Sieg der Starnbergerin Lucy Margreiter auf die Ränge 25, 26, 32 und 36. Von den drei im Schwarzwald dominierenden Jungs fuhr Marco Behringer (SC Fischbach) im letzten bundesweiten Vergleich vor den Deutschen Schülermeisterschaften mit gut vier Sekunden Abstand auf den Münchner Sieger Patrick Sporrer auf Platz 17.

Der selektive Slalom sorgte für eine hohe Ausfallquote mit nur drei Schwarzwälder Athleten im Ziel: Neben Emilia Löfflers zwölften Platz, wurde Lavinia Horning Zweiundzwanzigste. Marvin Ohnemus belegte nach einem grobem Fahrfehler Rang 31.

Die Nominierung zu den Deutschen Schülermeisterschaften am kommenden Wochenende (24. bis 26. März) am Allgäuer Oberjoch haben sieben Rennläufer des Skiverbandes Schwarzwald geschafft: Benita Schlegel, Alina Bohnert (SC Seebach), Emilia Löffler, Pia Lais (SC Neustadt), Marvin Ohnemus, Luis Fritschi und Marco Behringer.