Rheinfelden-Adelhausen. Das hätten sich die Läuferinnen und Läufer vor wenigen Tagen nicht erträumen lassen. Deutliche Plusgrade, Sonne und optimales Laufwetter sorgten aber jetzt für ein mehr als stattliches Teilnehmerfeld beim 28. Benefizlauf „Rund um Adelhausen“.

Rund 400 Teilnehmer in allen Kategorien sowie jede Menge Zuschauer im Innerdorf ließen die Veranstalter vom LCM Rheinfelden und vom TuS Adelhausen schon im Vorfeld jubilieren: „Wir nähern uns ganz, ganz stark der 200 000 Euro-Marke, die wir er Kinderkrebshilfe dann gespendet haben“, brachte es Lauf-Kommentator Gerhard Klaus auf den Punkt.

Begeistert zeigten sich Klaus und die vielen Schaulustigen aber auch von den gezeigten Leistungen der Starter. Sowohl bei den Herren, die vier Runden à 2,6 Kilometer zu absolvieren hatten, als auch bei den Frauen (drei Runden) gab es überlegene Start-Ziel-Siege. So gewann Felix Köhler in einer Zeit von 34:10 Minuten ebenso unangefochten und souverän wie Fabienne Amrhein, 23-jährige Crossläuferin vom MTG Mannheim, in 28:15 Minuten.

„Es war heute schon hart zu laufen“, erklärte Felix Köhler nach seinem Zieleinlauf und dem mittlerweile dritten Erfolg in Adelhausen. Damit meinte er in erster Linie einen längeren Feldweg, der durch das Tauwetter ein wenig aufgeweicht war und der alles abverlangte. Das bestätigten auch die beiden Nächstplatzierten, Andreas Boehler (St. Louis) in 37:35 Minuten sowie Tobias Middendorf (TB Burgsteinfurt), der knapp eine Minute dahinter und nur wenige Sekunden vor dem Lörracher Triathleten Daniel Wiesner ins Ziel kam.

Wie nicht anders zu erwarten, zeigte Crossläuferin Fabienne Amrhein, die auch dem Nationalkader angehört und gerade ein Trainingslager absolviert hat, eine überzeugende Leistung. Von Beginn gab sie Gas und passierte in der drittbesten in Adelhausen gelaufenen Zeit im Klassement der Frauen den Zielstrich. „Es war für mich eine wunderbare Trainingseinheit“, kommentierte die 23-Jährige.

Von einem „anspruchsvollen, aber traumhaften Lauf“ sprach die Zweitplatzierte Corinne Grieder (SV Basel), die rund zwei Minuten später ins Ziel kam. Dritte wurde bei der 28. Auflage Luisa Keller (Triathletin TV Mengen) mit rund einer weiteren Minute Rückstand.