Sportmix Spannung bis zum Schluss

Von Gerd Lustig

Guter Pferdesport und Spannung: All das bot die jüngste Ringmeisterschaft des Reiterrings Oberrhein. Beim zweitägigen Turnier auf dem Gestüt Sengelen waren die Entscheidungen sowohl im Springen als auch in der Dressur offen. Erst der letzte Wertungsdurchgang machte in den meisten Fällen die Ringmeister 2017.

Schopfheim. Erstmals den Titel bei den Reitern sicherte sich Sieglinde Heinrich (RFV Klettgau). Auf ihrem neunjährigen Hannoveraner Clüver holte sie in drei Wertungsspringen 41 Punkte. Damit verwies sie Carmen Vogt (RV Dreiländereck) auf Petit Prince, einem 14-jährigen Westfalen, auf den Silberrang mit 36 Punkten und drehte damit den Spieß aus dem Vorjahr um.

Die Tierärztin hatte nach zwei Durchgängen noch knapp geführt. Im letzten M-Springen mit Stechen leistete sie sich nach fehlerfreier Runde im Entscheidungsdurchgang zwei Abwürfe und kam nur auf Platz sieben. S Heinrich legte die schnellste Runde in den Parcours und belegte mit einem Abwurf Platz zwei hinter der Siegerin Wiebke Bera (RV Schopfheim auf Coletta, die ohne Fehler blieb. Bronze bei der Ringmeisterschaft holte Tatjana Trefzer (RV Schopfheim) auf Comme il faut.

Mit einer faustdicken Überraschung endete die Entscheidung in der Dressur. Mit einem Vorsprung der Winzigkeit von 0,1 Punkten dekorierte sich Gestütsleiter Volker Trefzger mit Scallywag Holly mit dem Titel des Ringmeisters und verwies Clubkameradin Andrea Schöler mit ihrem oftmals siegreichen Pferd Quizmaster auf Platz zwei. Nach leicht verpatzter erster Dressur, in der Quizmaster ungewöhnlich nervös war und nur auf Rang sechs gewertet wurde, legte sie dann eine perfekte Übung hin und wähnte sich bereits in allen Titelträumen. Die komplizierte Ringmeisterschaftsrechnung wies ihr indes mit hauchdünnem Rückstand den Silberplatz zu. Bronze schaffte Diana Siebold (RV Dreiländereck) mit Berenice.

In der Kategorie Junge Reiter zeigte Anna Christ (RV Schopfheim) ihr großes Talent. Auf Cessna ritt die Vorjahresdritte zu Gold vor Leonie Bourgeois (RV Schopfheim) auf Patrizia und Janis Brunner (RV Hotzenwald) auf Caniggia. Bei den Junioren siegte Selina Strauß (RV Dreiländereck) auf Wogoterma vor Laurenz Lukas (RC Caballus) auf Gentleman und Lisa-Marie Moser (RDFF Rümmigen) auf Pivi.

Die Pony-Wertung entschied Nils Karle (RSG Fohrenhof) auf Golden Girl vor Lynn Eichkorn (RV Schlüchtal) auf Frechdachs und Cosima Gerhardt (RC Caballus) auf She’s a beautiful rose für sich. Bei den „Children“ holte Zoe Schöne (RV Schopfheim) auf Schatzi den Titel vor Nele von Twistern (RV Schopfheim) auf Lady-Lisel und Josefina Dünhöft (RV Schopfheim) auf Gina Diamond.

Weitere Ergebnisse:

Dressur Junge Reiter: 1. Luisa Risch (VPS und Medizin Partners) auf Charmanta, 2. Aline Andres (VPS und Medizin Partners) auf Disagio, 3. Celine Kiefer (RV Schopfheim) auf Claas.

Dressur Junioren: 1. Hanna Hönle (VPS und Medizi Partners) auf Fienchen, 2. Sarah Natalie Schneider (RV Tiengen) auf Sandro’s Star, 3. Lisa Güetli (RV Lörrach) auf Quidam’s la Cross.

Dressur Pony: 1 Alice Stolz (RV Schlüchtal) auf Diamantino. 2. Amelie Andres (VPS und Medizin Partners) auf Holsteins Herold, 3. Sarah Demmler (RV Dreiländereck) auf Rebecca.

Mannschaft Springen: 1. RV Schopfheim (Anna-Lena Probst, Emilia Kiefer, Rebecca Hotz) und Tatjana Trefzer), 2. Markgräfler RV Buggingen (Lisa Neymeyer, Stefan Eckerlin, Karin Kurz und Lea Zimmermann), 3. RV Dreiländereck (Sabine Neubauer, Marion Dreher, Caren Vogt und Willinton Camacho-Moreno).

Mannschaft Dressur: 1. RV Schopfheim (Tanja Gerber, Volker Trefzger, Andrea Schöler und Natalie Topalovic), 2. VPS und Medizin Partners (Hanna Hönle, Aline Andres, Jenny Klausmann und Amelie Andres), 3. RC Caballus (Nicola Gerhardt, Susanne Hoffmann, Marion Dahlke und Sarah Fries).