Eines ist beim Maskottchen-Wettbewerb des Markgräfler Hochrhein-Turngaus (MHTG) stets garantiert: Der Spaßfaktor.

Lörrach. Zwar geht es bei dem Wettbewerb für den Nachwuchs der Turnerinnen durchaus um Leistung und das Erreichen der jeweils höchstmöglichen Punktzahl, doch werden die Turnküken im Alter zwischen sechs und elf Jahren eher auf spielerische Art und Weise gefordert und gefördert.

Daher winken am Ende auch nicht Medaillen und Urkunden, sondern für alle Teilnehmerinnen ein Kuscheltier als künftiges Maskottchen.

Insgesamt 95 Mädchen aus den Altersklassen sieben bis elf aus den Landkreisen Lörrach und Waldshut waren bei der mittlerweile 16. Auflage des Wettbewerbs in der Stettener Neumatthalle am Start. „Das ist wirklich eine sehr gute Beteiligung“, freute sich Silvia Sauer, Fachbereichsleiterin weiblich des MHTG und zugleich Wettkampfleiterin in der Neumatthalle. Insgesamt sieben Vereine waren mit ihrem Turnnachwuchs vertreten. „Und der TV Lörrach mit dem Team um Tanja Zähringer war ein wunderbarer Ausrichter dieser Veranstaltung“, lobte Sauer.

Für alle Mädchen galt es, einen Parcours mit elf Stationen zu durchlaufen. Ob Springen übers Seil, Klettern am Tau, Handstand oder Minitrampolin, ob kurzer Sprint, Balanceübung, Vorspreizen oder Liegestützwanderung: Da war allemal Vielfalt angesagt. Nicht die gerätturnerische Leistung stand dabei im Vordergrund, sondern eher Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Kraft und Ausdauer sowie Schnelligkeit und Koordination. So ist das Ganze also als eine Art Leistungsvoraussetzungs- und Grundlagentest für das Gerätturnen anzusehen. Gleichwohl finden so viele junge Turnerinnen aus dem gesamten Gau just über den „Maskottchen-Wettbewerb“ den Einstieg in das Wettkampfgeschehen.

Jeweils zwei Klassensiege holten der TV Tumringen und die FG Küssaberg, einmal siegte der SV Istein.

Die Ergebnisse:

AK 7: 1. Amelie Graf, 2. Maria Schaffhauser (beide SV Istein), 3. Silja Yüksel (TV Lörrach).

AK 8: 1. Fanni Weiß (TV Tumringen), 2. Malia Vukovic (FG Küssaberg), 3. Sylvia Körner (TV Rheinfelden).

AK 9: 1. Sina Ebel, 2. Maja von Roth (beide FG Küssaberg), 3. Leni Freiberger (TB Wyhlen).

AK 10: 1. Lilli Schnäbel, 2. Jana Maier, 3. Romy Kopp (alle FG Küssaberg).

AK 11: 1. Franziska Schelb, Anouk Sölter (beide TV Tumringen), 3. Sonja Honold (SV Istein).