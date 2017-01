Sturmtief Egon hat nicht nur die Weltcup-Rennen durcheinander gewirbelt, sondern auch die Rennläufer und Organisatoren vieler weiterer alpiner Rennveranstaltungen am vergangenen Wochenende vor große Herausforderungen gestellt.

Sudelfeld/Courchevel (cis). Die FIS-Slalomrennen auf dem österreichischen Sudelfeld fanden zwar wie geplant statt, Schneefall und starker Wind brachten aber sehr schwierige und nicht immer gleichmäßige Bedingungen für die Aktiven.

Viele Ausfälle an den beiden Renntagen

So schieden bei den Damen mehr als zwei Drittel der Starterinnen, darunter auch die SVS-Alpinen Lea Mai (SZ Rheinfelden) und Rückkehrerin Anne Kissling (SV Schauinsland) aus.

Am zweiten Tag schaffte Lea Mai beide Durchgänge und belegte im Endklassement den 20. Platz.

Die Bilanz bei den Männern war auch nicht besser: Yannik Zeller (SC Oberried) schied an beiden Tagen aus, Tim Siegmund (SZ Rheinfelden) kam am ersten Tag noch auf Rang 22 in die Wertung, schied am zweiten Tag bei nun besseren Bedingungen aber ebenfalls aus. Einzige deutsche Siegerin war Lucia Rispler (SV Casino Kleinwalsertal).

Die CIT-FIS-Rennen im französischen Courchevel, bei denen zahlreiche Athleten aus dem Schwarzwälder Jugendkader an den Start gehen wollten, wurden am vergangenen Wochenende komplett abgesagt.