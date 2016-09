Nachrichten-Ticker

00:29 30-Tonnen-Meteorit in Argentinien entdeckt

Buenos Aires - Ein über 30 Tonnen schwerer Meteorit ist bei Ausgrabungen in Nordargentinien gefunden worden. Ein Expertenteam entdeckte den Eisenmeteoriten in der Provinz Chaco, 800 Kilometer nordwestlich von Buenos Aires, wie die Nachrichtenagentur Télam berichtet. Das Einschlagsloch befindet sich auf dem sogenannten Himmelfeld, auf dem vor rund 4000 Jahren ein Meteoritenregen niedergegangen war. Der neue Fund ist der weltweit zweitgrößte Meteorit, nach dem in Namibia ausgegrabenen und über 50 Tonnen schweren "Hoba".

00:11 Deutscher Juristentag berät über Digitalisierung und Flüchtlinge

Essen - Mehr als 2200 Juristen aus allen Berufsgruppen diskutieren von heute an in Essen über aktuelle Rechtsthemen. Beim 71. Deutschen Juristentag geht es unter anderem um die Digitalisierung der Arbeitswelt, die Rolle der Öffentlichkeit in Strafverfahren oder die Flüchtlingskrise in Europa. Ein weiteres Schwerpunktthema sind die rechtlichen Herausforderungen durch neue Familienformen. Zum Auftakt wird Bundesjustizminister Heiko Maas erwartet.

23:14 Paralympics: Sprinter-Gold nach "Scorpions"-Besuch

Rio de Janeiro - Dem Glamour-Faktor durch die Scorpions folgte Gold-Glanz auf der Tartanbahn: Angeführt von Ausnahme-Leichtathlet Markus Rehm ist die deutsche Sprint-Staffel bei den Paralympics in Rio de Janeiro mit Europarekord auf Platz eins gestürmt. Rehm, David Behre, Felix Streng und Johannes Floors kamen zwar als Zweite ins Ziel, profitierte aber von der Disqualifikation der USA. Für die deutsche Mannschaft war es die fünfte Goldmedaille unter dem Zuckerhut. Zuvor hatte es an der Tischtennisplatte erneut Silber geben. Der Rollstuhl-Athlet Valentin Baus verlor sein Finale gegen den Chinesen Ningning Cao.

22:45 Hollywood-Stern für Oscar-Preisträgerin Kathy Bates

Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Kathy Bates wird in Hollywood mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" geehrt. Nach Mitteilung der Veranstalter soll die Schauspielerin die 2589. Plakette auf dem Bürgersteig im Herzen von Hollywood enthüllen. Ihre Kollegin Shirley MacLaine soll bei der Zeremonie eine Ansprache halten. Bates, die auf der Bühne, im Fernsehen und im Film auftritt, wird für ihre Kinoverdienste ausgezeichnet. Ende November kommt Bates an der Seite von Billy Bob Thornton in dem bitterbösen Klamauk "Bad Santa 2" in die deutschen Kinos.

22:26 1860 München gewinnt Derby in Nürnberg

Nürnberg - In Überzahl hat der TSV 1860 München in einem rassigen Zweitliga-Derby beim 1. FC Nürnberg mit 2:1 gewonnen. Der Österreicher Michael Liendl erzielte in der 79. Minute mit einem satten Linksschuss das Siegtor für die Gäste. Kurz zuvor sah der Nürnberger Angreifer Guido Burgstaller die Gelb-Rote Karte.Der FCN bleibt damit unter seinem neuen Fußballtrainer Alois Schwartz sieglos.