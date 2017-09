Sportmix Weber will wieder auf das Podest

Rümmingen (pd/mib). Der ADAC-Motorboot-Cup macht Station im Obereiderhafen in Rendsburg, der nördlichsten Location im Rennkalender. Isabell Weber aus Rümmingen will in Schleswig-Holstein dort weitermachen, wo sie vor 14 Tagen in Berlin-Grünau aufgehört hat.

Auf der Olympia-Regattastrecke kletterte sie gleich zweimal aufs Podest. Einmal als Zweite, einmal als Dritte. Bei einem weiteren Hauptrennen lag sie sogar in Front, ehe der Lauf abgebrochen und nicht gewertet wurde.

Nach elfstündiger Autofahrt und eine Anreise von 950 Kilometern soll die Gesamtführende Denise Weschenfelder (Karlsruhe) wieder unter Druck gesetzt werden. Max Winkler (Heppenheim) und Weber sitzen ihr im Nacken.

Heute stehen die ersten Wertungsläufe ab 10 Uhr auf dem Plan, am Sonntag geht es um 9.35 Uhr los. Die Siegerehrungen für alle Klassen werden morgen gegen 17.30 Uhr durchgeführt.