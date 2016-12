Bad Säckingen (pd/nod). Als vor einigen Wochen der internationale Mountainbike-Kalender des Radsport-Weltverbandes (UCI) veröffentlicht wurde, konnte man sich auch im Amt für Tourismus und bei den Veranstaltern der „GOLD Trophy Sabine Spitz“ in Bad Säckingen freuen. Wie erhofft, hat man für die sechste Austragung des Mountainbike-Highlights am Hochrhein im April 2017 die „UCI Junior World Serie“ zugesprochen bekommen.

Damit zählt die „GOLD Trophy“ zu den wenigen Veranstaltungen weltweit, die einen Nachwuchs-Weltcup austragen dürfen.

Daneben werden natürlich auch die Top-Fahrer der Elite-Klassen wieder nach Bad Säckingen kommen. Der Auftakt der deutschen Mountainbikesaison ist wie 2016 mit dem höchsten Status der UCI (HC) ausgezeichnet worden, so dass mit einem erlesenen Starterfeld zu rechnen ist. Das Mountainbike-Rennen rund um das Waldbad in Bad Säckingen wird 2017 am 8./9. April stattfinden.

Es ist schon eine besondere Auszeichnung, dass mit der „UCI Junior World Serie“ 2017 die besten Nachwuchssportler der Welt nach Bad Säckingen kommen werden.

Drüber freut sich auch Tourismus-Chef Stefan Thomas: „Es ist fantastisch, dass wir Bad Säckingen und die Region und damit auch den Mountainbike-Standort Bad Säckingen diesem internationalen Teilnehmerfeld präsentieren dürfen. Diese Multiplikatoren sind sehr wichtig für uns und durch keine sonstige Werbemaßnahme zu ersetzen,“ freut sich Thomas über die Zusage der UCI.

In der Tat werden eine Vielzahl von Nationalmannschaften in Bad Säckingen erwartet, um bei diesem internationalen Leistungsvergleich dabei zu sein. Erste Anfragen aus Südafrika, Kanada und Norwegen liegen schon vor.

Die Zusage der UCI ist auch eine Anerkennung der geleisteten Arbeit der letzten Jahre, in denen es gelungen ist, eine der besten internationalen Mountainbike-Veranstaltungen am Hochrhein zu etablieren.

Das wird einem auch bewusst, wenn man sich im Rückblick auf das abgelaufene Jahr die Ergebnislisten der „GOLD Trophy 2016“ anschaut. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren waren der spätere Weltmeister und die spätere Weltmeisterin, die spätere Olympiasiegerin und der spätere Olympiasieger sowie die Gesamt-Weltcupsieger 2016 in Bad Säckingen am Start. Mit dabei waren zudem weitere Weltcupsieger und Medaillengewinner in Rio in diesem Jahr am Hochrhein.

Ein stärker besetztes Rennen gab es in Deutschland ansonsten nur beim Mountainbike-Weltcup in Albstadt, wo aber mindestens das dreifache Budget dafür notwendig ist. Damit ist die „GOLD Trophy“ auch insgesamt am Hochrhein und der Region die bedeutendste und hochklassigste Sportveranstaltung.

Das sehr hohe sportliche Niveau wurde 2016 auch von den Medien entsprechend honoriert. Neben einer ausführlichen Berichterstattung in der Lokalpresse waren die nationalen und internationalen Mountainbike-Medien und auch das Fernsehen beim Mountainbike-Spektakel rund um das Waldbad präsent. Und wenn Superstars wie die Olympiasieger Nino Schurter (Schweiz) und Julien Absalon (Frankreich) mit Begeisterung von der spektakulären Strecke in Bad Säckingen auf den sozialen Netzwerken berichten, bleibt das bei den gut 500000 Fans der beiden nicht ohne Wirkung. Die Fans aus Bad Säckingen und der Region dürfen sich freuen auf das kommende Jahr, wenn die Mountainbike-Weltelite in Bad Säckingen zu Gast ist.