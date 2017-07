Sportmix Zeitplan

Es wird wieder der Schmetterking in Schopfheim gesucht! Zum 14. Mal findet am kommenden Wochenende, 8. und 9. Juli, der LBS-Cup im Beachvolleyball in der Markgrafenstadt statt. Sportlich verspricht die diesjährige Auflage ein echtes Spektakel zu werden.

Das Turnier in Schopfheim beginnt am Samstag um 9.30 Uhr mit den Vorrundenspielen der Damen und Herren. Gegen 16 Uhr finden die Finalpartien der Damen statt. Ab 20.30 Uhr steigt die legendäre Beachparty.

Am Sonntag sind ab 11 Uhr die Herren wieder an der Reihe und starten mit den Viertel- und Halbfinalspielen. Um 14 Uhr treten die Promis an, ehe gegen 15 Uhr das Finale über die Bühne geht. Gegen 17 Uhr wird es die Siegerehrung geben. Der Eintritt ist übrigens frei.

Schopfheim (pd). Die Beach-Arena auf dem Marktplatz – mitten im Herzen von Schopfheim – bietet mit ihren zirka 150 Tonnen Sand und einer Tribüne wieder eine tolle Kulisse. Neun Damen- und 16 Herrenteams schlagen in der Markgrafenstadt auf. Dabei geht es um Preisgelder und um nationale Ranglistenpunkte.

Für das von Turnierleiter Martin Schaffner organisierte Event haben sich sogar sechs Teams angemeldet, die normalerweise nur Turniere der Deutschland-Tour in der ersten Kategorie spielen. Unter anderen ist bei den Männern mit dem Team Philipp Arne Bergmann und Yannik Harms vom TC Hameln die aktuelle Nummer zwei in Deutschland mit von der Partie. Ein weiterer Top-Spieler, der in Schopfheim aufschlagen wird, ist der aktuelle Deutsche Meister der U20, Dan John.

Dieses Teilnehmerfeld sei der „absolute Knaller“, macht Schaffner klar. Das wird dadurch belegt, dass lediglich ein Duo die etwas schwächere Landeskategorie Baden-Württemberg vertritt.

Bei den Damen, die am Samstag ihr Turnier beginnen und schließlich auch beenden, ist mit dem Team Steffens/Dinkelacker der dreimalige Landesmeister dabei. Mit Eva Schilf ist die aktuelle baden-württembergische Meisterin in Schopfheim und den Sandplätzen an der Langenauer Halle am Start.

Die Beachparty findet am Samstag ab 20.30 Uhr statt. Die Band „Sameday Records“ wird dabei für beste Unterhaltung sorgen. Das Promi-Match findet am Sonntag zirka 14 Uhr vor dem Finale der Herren statt.