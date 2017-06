Steinen Ausklang mit Musik und Tanz

Steinen-Schlächtenhaus (hjh). Das Dorffest ist schon wieder Geschichte. Aber es bleibt in der Erinnerung haften als ein mehr als gelungenes Spektakel. Für Werner Brendle und sein 170-köpfiges Helferteam war dieses Fest der Höhepunkt des Jahres, kein Vergleich zum Dorffest vor einem Jahr, an dem es drei Tage lang „ohne Unterbrechung schüttete“.

„Wir alle sind mit dem Ablauf der drei Tage, dem Bauernmarkt, den Brauchtumsvorführungen und dem Unterhaltungsprogramm voll zufrieden“, schwärmte der Koordinator der Festgemeinschaft beim gemütlichen Ausklang der Veranstaltung vor der Verlosung der vom Harmonikaorchester organisierten Tombola mit 35 wertvollen Preisen am Montag. Dabei gewann den ersten Preis, ein Reisegutschein, Andrea Brendle aus Hofen. Der zweite Preis, ein Gutschein für den Europapark, ging an Marko Kraus aus Hofen und der dritte Preis, ein Schüttraummeter Kaminholz, an Monika Mayer aus Adelhausen. Natürlich erinnerte Werner Brendle noch einmal an die riesige Traktoren- und Oldieschau, die am Sonntag große und kleine Gäste so sehr fasziniert hatte.

Und er erinnerte speziell an die Geschicklichkeitsfahrten der 30 Herren und fünf Damen, die mutig genug waren, sich mit ihren mindestens 30 Jahre alten, manchmal etwas bockigen Ungetümen den praktischen und theoretischen Prüfungen auf dem Parcours zu stellen. „Zwischen 30 und 35 Fahrerinnen und Fahrer melden sich regelmäßig“, sagte Werner Brendle, der eigens einen Frauenpokal besorgte, um ein paar weibliche Oldie-Fans in die Arena zu locken. Bei fünfen hatte er Glück. Und von den Fünfen wieder hatte eine mit Können gepaartes Glück: Anette Schwald aus Schönau fuhr auf einem „Fahr“, Baujahr 1952, die nötigen Punkte ein und gewann den Pokal, den Julia Schwarz aus Schlächtenhaus auf ihrem „Deutz“, Baujahr 1975, nur knapp verfehlte, weshalb sie sich mit einem Sachpreis zufriedengeben musste. Oliver Nicolai aus Hausen hatte bei den Herren auf seinem Hanomag Baujahr 1952 die Nase vorn vor dem Lörracher Willi Kaidel (Fendt 1963) und dem Bürchauer Gerhard Pfeifer mit einem 57 Jahre alten „Güldner“.

Während Werner Brendle den Vortag Revue passieren ließ, füllten sich die Tische unter den immer noch benötigten Sonnenschirmen vor dem Tanzboden, auf dem ein paar Kinder tobten, bis die „Sax Key Band“ ein letztes Mal zum Tanz aufspielte. Mit von der Partie waren unter anderem die gestandenen Mannsbilder des Max-Gutmann-Wanderclubs aus Wieslet, die sich den Hock vor der Steinenberghalle an ihrem Wandertag, dem Montag, seit Beginn des Dorffestreigens vor 16 Jahren noch nie entgehen ließen.

Die Kaffeestube in der Steinenberghalle dagegen leerte sich langsam. Dorthin hatten die Damen des Frauenvereins ihren traditionellen Seniorennachmittag verlegt, um die älteren Bürger kostenlos mit Kaffee und Kuchen zu verwöhnen.