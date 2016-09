Ein Todesopfer, einen Schwerverletzten und beträchtlichen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag auf der B 317 ereignete.

Steinen-Höllstein. Zu dem Unfall kam es laut Polizeibericht kurz nach 11 Uhr, als ein 82 Jahre alter Mann mit seinem VW Passat auf der Landstraße aus Richtung Maulburg kam und an der Einmündung in die B 317 nach links in Richtung Lörrach einbiegen wollte. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines auf der B 317 aus Richtung Lörrach kommenden Sattelzugs.

Der Fahrer des Tanklastzugs konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stieß mit dem querenden Personenwagen zusammen. Beide Insassen im VW wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser nach Lörrach und Basel. Am Nachmittag erlag der Autofahrer den Folgen der schweren Unfallverletzungen im Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen dürfte nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 16 000 Euro entstanden sein.

An der Unfallstelle waren neben Notarzt und Rettungsdienst die Freiwilligen Feuerwehren aus Steinen und Maulburg im Einsatz.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 317 zwischen Höllstein und Maulburg in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen und längeren Staus.