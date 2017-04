Steinen Autoreifen landen in der Landschaft

Nachrichten-Ticker

01:02 Pentagon: 20 Prozent der syrischen Kampfjets zerstört

Washington - Die USA haben nach eigenen Angaben bei ihrem Angriff auf einen Stützpunkt der syrischen Luftwaffe in der vergangenen Woche 20 Prozent der einsatzfähigen syrischen Kampfflugzeuge zerstört. Das gab US-Verteidigungsminister James Mattis bekannt. Zusätzlich seien Tankanlagen und Luftabwehrsysteme zerstört oder beschädigt worden, heißt es in dem Statement weiter. Die syrischen Regierungstruppen seien damit nicht mehr in der Lage, auf diesem Stützpunkt Maschinen zu betanken oder neu zu bewaffnen.

00:53 Usbeke wird nach Lkw-Anschlag Haftrichter vorgeführt

Stockholm - Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Stockholm wird der Hauptverdächtige heute einem Haftrichter vorgeführt. Der 39-jährige Usbeke steht unter Terror- und Mordverdacht. Die Ermittler sind sich sehr sicher, dass er der Fahrer des Lastwagens ist, der am Freitag in der schwedischen Hauptstadt in einer Einkaufsstraße erst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast war. Bei dem Anschlag waren vier Menschen getötet und 15 verletzt worden. Die Polizei hat im Zusammenhang mit der Tat eine weitere Person festgenommen. Gegen diese wurde aber kein Haftbefehl beantragt.

00:15 Nach Todesurteil: Neun Mal lebenslänglich für Mörder von Charleston

Washington - Der Mörder von neun Afro-Amerikanern im US-Bundesstaat South Carolina ist nach der bereits zuvor verhängten Todesstrafe auch noch zu neun lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Er hatte sich schuldig bekannt und damit eine weitere Verurteilung zur Todesstrafe verhindert. Dylann Roof war im Januar von einem US-Bundesrichter wegen Hassverbrechen zum Tode verurteilt worden, nachdem er 2015 in einer Kirche in Charleston neun Schwarze erschossen hatte. Auf Bundesstaats-Ebene erfolgte nun die Verurteilung wegen neunfachen Mordes.

00:04 Zwei Tote nach Schüssen in kalifornischer Grundschule

San Bernardino - In einer Grundschule in San Bernardino in Kalifornien sind nach Schüssen in einem Klassenzimmer zwei Menschen getötet worden, darunter der mutmaßliche Täter. Bei dem Opfer handelt es sich um eine Frau, wie die Polizei weiter berichtete. Der mutmaßliche Täter sei an Schussverletzungen gestorben, die er sich selbst zugefügt habe. Das Motiv war zunächst unklar. Ein Polizeisprecher sagte, es werde untersucht, ob es zwischen dem Mann und der Frau eine Beziehung gab. Zwei Schüler wurden verletzt.

23:52 Bericht: Großkreutz soll im Sommer zu Darmstadt 98 wechseln

Darmstadt - Der beim Zweitligisten VfB Stuttgart suspendierte Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz soll einem Medienbericht zufolge ab der kommenden Saison bei Darmstadt 98 spielen. Wie die "Bild" berichtete, habe sich der 28-Jährige mit dem abgeschlagenen Tabellenletzten der Bundesliga geeinigt. Eine Bestätigung des Clubs gab es dafür jedoch zunächst nicht.