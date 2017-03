Steinen Bauarbeiten schreiten zügig voran

Steinen-Hägelberg (hf). Der Bau- und Umweltausschuss entschied über Arbeitsvergaben zum Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Hägelberg. Für den befangenen Bürgermeister Gunther Braun übernahm sein Stellvertreter Christof Gebhardt die Sitzungsleitung. Er erklärte vor den jeweiligen Abstimmungen, dass in den vergangenen Wochen alle vorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen werden konnten, so dass nun mit dem Einbau der Türen und dem Verfliesen der Sanitärräume begonnen werden kann. Wegen der guten Witterung kann auch mit den Arbeiten der Außenanlage begonnen werden.

Die Arbeiten an den Außenanlagen vergab der Ausschuss für etwa 69 900 Euro an ein Unternehmen in Kandern-Riedlingen (Kostenschätzung: brutto 75 000 Euro). Der Auftrag für die Innentüren ging für rund 25 200 Euro an eine Firma in Zell (Kostenschätzung: brutto 25 600 Euro). Der Auftrag für die Fliesenarbeiten wurde für rund 28 600 Euro an eine Firma in Wehr erteilt. Die Auftragssumme liegt über der Kostenschätzung von brutto 22 000 Euro. Auf Nachfrage von Rudolf Steck bestätigte Christof Gebhardt, dass die Überschreitung der Schätzung aufgrund von Einsparungen bei anderen Gewerken kein Problem darstellen werde, da der Gesamt-Kostenrahmen eingehalten werde.