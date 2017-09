Steinen Behinderung auf der B 317

Steinen. Keinen guten Start in die Woche erwischten zwei Fahrzeuglenker am Montagmorgen in Steinen. Um 6.40 Uhr fuhr laut Polizeibericht ein Audi-Fahrer an den Kreisel heran, an dem eine Frau mit ihrem Fiat auf freie Fahrt wartete. Der Audi-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Fiat ins Heck. Verletzt wurde niemand, an den Autos entstand Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Fiat war derart ramponiert, dass er von einem Abschleppwagen weggebracht werden musste. Bis das der Fall war, kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen samt Stau.