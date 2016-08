Steinen. Im Rahmen seiner Sommertour besuchte der Lörracher Landtagsabgeordnete Josha Frey (Die Grünen) Bürgermeister Gunther Braun im Steinener Rathaus und überbrachte seine Glückwünsche zur überzeugend gewonnen Bürgermeisterwahl.

Seit Anfang Juli leitet Gunther Braun die Geschicke der Gemeinde Steinen. Einerseits liegt Steinen an den Verkehrsadern B 317 und der Regio-S-Bahn, andererseits mit ihren Berggemeinden Endenburg, Hägelberg, Hüsingen, Schlächtenhaus und Weitenau auch mitten im ländlichen Raum.

Eine echte Herausforderung besteht für die Gemeinde in der Schaffung von günstigem Wohnraum, heißt es in der Pressemitteilung Freys zu seinem Besuch. Der Bebauungsplan „Alte Weberei“, ehemals „Quelleareal“, wird jedoch in den nächsten Jahren fast 300 Menschen neu einen Lebensort bieten, der sehr gut von der Regio-S-Bahn erschlossen ist und eine Lücke innerhalb der Gemeinde schließen wird. „Besonders freut es mich, dass das Nahwärmekonzept der Gemeinde für dieses Baugebiet auf der Basis von heimischem Holz auch hier funktionieren kann,“ stellte der Grünen-Landtagsabgeordnete Josha Frey fest.

Für den Landtagsabgeordneten gilt es nun, dass hier ein stimmiges und tragfähiges Verkehrskonzept erstellt wird, um den Ortskern zu entlasten: „Hierfür wünsche ich mir auch die Unterstützung der Landesbehörden.“ Diese Brücke zum Regierungspräsidium Freiburg und zu den zuständigen Ministerien in Stuttgart bei Bedarf zu schlagen, sicherte der Wahlkreisabgeordnete Josha Frey zu.

„Die Gemeinde Steinen hat eine exzellente Lage an der Regio-S-Bahn, die eine echte Alternative dafür darstellt, auf der B 317 im Stau zu stehen“, stellt der Grünen-Abgeordnete fest. Hierfür seien aber auch genügend Autoparkplätze und Fahrradboxen für die in den Teilorten lebenden Pendler notwendig. Dies sei jedoch nicht nur eine Aufgabe der Gemeinde Steinen, sondern ein notwendiger Beitrag aller Wiesentalgemeinden, um noch mehr Menschen den Umstieg auf die Regio-S-Bahn zu erleichtern, heißt es in der Pressemitteilung. Bürgermeister Gunther Braun plant laut Frey außerdem, den Bahnhof Steinen mit einem ergänzendem Carsharing weiter aufzuwerten.

„Steinen ist eine Gemeinde mit vielen attraktiven Gesichtern und hat weitere Möglichkeiten, neues Gewerbe anzusiedeln und neue Lebensräume für Menschen im wachsenden Landkreis zur Verfügung zu stellen“, ist sich der Lörracher Landtagsabgeordnete Josha Frey sicher.