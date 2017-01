Steinen-Hägelberg (gpn). Mit der ersten Sitzung des Ortschaftsrates und anschließendem Umtrunk sind die Hägelberger offiziell ins neue Jahr gestartet, in dem auch das langersehnte Dorfgemeinschaftshaus (DGH) mit Leben gefüllt werden wird.

Über einen vollen Rathaussaal freute sich Ortsvorsteherin Gabriele Kaiser-Bühler am Mittwochabend und blickte zurück auf ein besonders ereignisreiches Jahr. An der Spitze der Feuerwehrabteilung Hägelberg legte Kommandant Harald Heitz nach zehn Jahren die Führung in die Hände von Florian Trinler, der mit seinem Stellvertreter Matthias Grether vom Ortschaftsrat einstimmig ins Amt bestellt wurde. „Es ist toll, dass wir Leute haben, die solche verantwortungsvollen Ämter übernehmen“, sagte die Ortsvorsteherin. Aus sportlicher Sicht gab es von der Jugend Erfolge zu vermelden, fünf Sportlerinnen und Sportler wurden geehrt.

Weitere Besonderheiten waren 2016 die Generalversammlung vom Turnvereins Hägelberg mit Bildung eines neuen Vorstandsteams, die Wahl von Gunther Braun zum Bürgermeister, der „Tag der offenen Tür“ bei der Feuerwehr, die Berufung von Michael Glaser in den Ortschaftsrat und die Ernennung von Marcel Grüterich als Ortsvorsteher-Stellvertreter. Im Sommer hatte sich dann ein Gelenkbus in den Ortskern verirrt, wo er die Kurve nicht kriegte und sich quasi festgefahren hatte, ein Ereignis, das für großes Aufsehen sorgte. Im September fand das letzte Bergfest des Hallenbaufördervereins, der sich wenig später auflöste, statt.

„Es gibt immer viel zu tun und wer Lust hat, darf sich gerne engagieren“, lud Gabriele Kaiser-Bühler die Bürger ein, verbunden mit der Hoffnung, dass sich vielleicht wieder ein Verein gründet, der das Bergfest übernehmen möchte. Mit Stolz auf das bürgerschaftliche Engagement erinnerte sie zudem an ein spontan auf die Beine gestelltes Helferfest für die Eigenleister am DGH, die im Sommer die 1000-Stunden-Marke erreicht hatten. „Einen herzlichen Dank an Familie Trinler für die Koordination der Eigenleistungen“, betonte die Ortsvorsteherin und konnte einen neuen Stand bei den Arbeiten verkünden: 73 Personen mit insgesamt 1300 Arbeitsstunden. Und so wird 2017 weiter fleißig am DGH gewerkelt werden, bis im September die Einweihung stattfinden soll. „Die Dorfgemeinschaft funktioniert“, sagte Gabriele Kaiser-Bühler und dankte allen, die sich in verschiedenster Art und Weise eingebracht haben.

Mattis Popp und Till Rapp wurden im Ortschaftsrat für besondere Erfolge im Geräteturnen geehrt; Janine Thode, Mike Pückler und Sarina Burger für herausragende Leistungen im Karate.