Steinen Die Schule fängt an

Steinen-Höllstein. Am Montag, 11. September, beginnt der Unterricht an der Grundschule Höllstein für die Klassen zwei bis vier um 8.35 Uhr und endet um 12.10 Uhr. Die Kernzeit findet wie gewohnt statt. Die künftigen Schüler der ersten Klasse werden am Mittwoch, 13. September, um 10 Uhr auf dem Schulhof begrüßt (bei schlechtem Wetter in der Wiesentalhalle). Am Dienstag, 19. September, findet um 8.30 Uhr für alle Schüler in der Margarethenkirche in Höllstein ein ökumenischer Schulanfangsgottesdienst statt. Eltern, Verwandte und Freunde sind dazu eingeladen.