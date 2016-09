Steinen. Der nächste Flohmarkt für Frauen findet am Samstag, 15. Oktober, von 13 bis 16 Uhr in der Wiesentalhalle statt. Kleidung und Accessoires können dort in schöner Atmosphäre gekauft und verkauft werden. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Veranstaltet wird der Flohmarkt für Frauen vom Förderverein für den Fröbelkindergarten Steinen. Anmeldungen für Verkaufsstandplätze nimmt am Dienstag, 20. September, ab 20 Uhr Steffi Attia unter Tel. 07627/923032 entgegen. Bitte nicht im Kindergarten anrufen.

Die Miete für einen Standplatz mit einem Tisch, der zur Verfügung gestellt wird, und maximal einem Kleiderständer, der mitgebracht werden kann, beträgt laut Pressemitteilung zwölf Euro. Wenn ein Kuchen für den Kuchenverkauf gespendet wird, reduziert sich die Standmiete auf neun Euro.

Pro Frau können maximal zwei Standplätze angemeldet und reserviert werden, damit möglichst viele Anruferinnen die Chance haben, einen Platz zu bekommen. Die Einnahmen kommen den Kindern des Fröbelkindergartens zu Gute.