Steinen (gd). Die Kantorei Steinen hat in ihrer Jahreshauptversammlung im Gemeindehaus Rückblick auf das vergangene und Ausblick auf das neue Jahr gehalten. Nach dem Chorlied unter der Leitung der Dirigentin Eunike Weber und der Begrüßung durch den Vorsitzenden Fritz Förster jun. sorgte Pfarrer Dirk Kellner für die biblische Besinnung.

Wolfgang Greiner verlas den Jahresbericht und das von ihm verfasste Protokoll, das von zahlreichen musikalischen Auftritten der Kantorei im vergangenen Jahr berichtete. Heike Sänger hatte die Finanzen tadellos verwaltet, was die Kassenprüfung durch Ulrike Stoll und Marlies Trüby bestätigte. Else Wessely berichtete über die besten Probenbesuche. Das Ehepaar Hilde und Karlfried Lehmann war am häufigsten anwesend. Die Sopranstimmen besuchten mit 81,6 Prozent am fleißigsten die Singstunden. Dirigentin Eunike Weber dankte den Chormitgliedern für ihre Einsätze und erwähnte für 2017 die Mitwirkungen an Gottesdiensten in der Petrus- und in der Margarethenkirche; auch am Festgottesdienst in der Schopfheimer Stadtkirche am 30. Oktober zur 500-Jahr-Feier der Reformation wird die Kantorei mitwirken.

Der bisherige Vorsitzende Fritz Förster stellte aus persönlichen Gründen sein Amt zur Verfügung. In geheimer Wahl wurde Georg Michael zum neuen Vorsitzenden gewählt. Michael hat schon als Junge eine musikalische Früherziehung genossen, das Spiel auf Geige, Gitarre, Klavier und Orgel erlernt und im Rock-Chor Ötlingen und seit 2016 in der Kantorei Steinen mitgesungen. Seine Ziele für die Kantorei Steinen sind, die musikalische Leitung zu entlasten, Konzerte und Auftritte mit zu planen, die Chorarbeit zu fördern und auch gemeinsame Aktionen und Auftritte wie Ausflüge, Wanderungen und dergleichen und die Öffentlichkeitsarbeit zu fördern.

Am Herzen liegen Michael auch die Werbung neuer Stimmen, besonders bei der jüngeren Generation, und die Überarbeitung der Homepage. Fritz Förster wurde zum zweiten Vorsitzenden gewählt, während Rosmarie Friedlin Beisitzerin wurde.