Von Harald Pflüger

Über einen gestörten Mobilfunkempfang klagen Telekom-Kunden in Weitenau seit Mittwoch vergangener Woche.

Steinen-Weitenau. Nicht nur in Grenzach-Wyhlen klagen Handynutzer über Störungen im Mobilfunknetz (wir berichteten), auch im Steinener Ortsteil Weitenau gibt es bei einem Netzbetreiber Probleme. Ist es in Grenzach-Wyhlen O2, dessen GSM-Mobilfunknetz vom Netzausfall betroffen ist, sind es in Weitenau Telekom-Kunden, die seit Mittwoch vergangener Woche Probleme haben.

Die Ursache für die Störung ist laut Philipp Blank von der Deutschen Telekom ein defekter Zwischengenerator, ein so genannter Repeater, der das Mobilfunksignal verstärkt. Die Schwierigkeit bei der Behebung des Schadens ist laut Blank, dass dieser Repeater im Erdreich an einer Kreisstraße liegt. Derzeit warte die Telekom noch auf die Genehmigung für die Erdarbeiten, die bereits in der vergangenen Woche beantragt worden sei.