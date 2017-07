Steinen Höchstnoten für Kaninchen

Steinen-Höllstein (os). Der Kleintierzuchtverein C 275 Steinen-Höllstein startete mit einer Jungtierschau ins neue Züchterjahr. Die Veranstaltung war laut Vorsitzendem Andreas Asal und Preisrichter Dieter Wenner, war trotz sommerlicher Witterung ein Erfolg.

Die Ausrichter zeigten am Samstag und Sonntag im Vereinsheim im Haldengarten eine kleine Auswahl ihres Zuchtmaterials, rund 50 Kaninchen, und betrieben an beiden Tagen auch intensiv Werbung für die Kleintierzucht.

Preisrichter Dieter Wenner war es vorbehalten, die Kaninchen nach Kriterien wie Ausbildung der typischen Rassemerkmale, Körperform und Pflegezustand zu bewerten. Mindestens drei Monate, höchstens ein halbes Jahr alt dürfen die Jungtiere bei der Präsentation sein. Da die Würfe in diesem Jahr wegen des warmen Frühjahrs etwas geringer ausfielen als in anderen Jahren, habe man dieses Jahr rund zehn Prozent weniger Tiere ausgestellt als üblich, erklärte der Vorsitzende beim Rundgang durch die Ausstellungshalle.

Die Noten, die Preisrichter Dieter Wenner verteilte, waren durchweg gut. „Wir hatten sehr viele Kaninchen mit der Höchstnoten „sehr gut in allen Teilen“, betonte Andreas Asal mit Blick auf die züchterischen Leistungen der neun Aktiven. So sei die Jungtierschau eine gute Standortbestimmung gewesen. Man werde die gezeigten Leistungen bei den überregionalen Schauen in den nächsten Monaten zu bestätigen versuchen, so der Vorsitzende.

Ansonsten freuten sich der Vorsitzende und seine Mitstreiter besonders über viele Familien mit Kindern, die an beiden Tagen das wunderschöne Gelände im Haldengarten besuchten. Auch Bürgermeister Gunther Braun zählte zu den interessierten Gästen. Die Ausrichter konnten wie immer bei ihren Schauen auch dieses Mal viele Züchterkollegen von befreundeten Vereinen willkommen heißen. Dank sagten die Verantwortlichen besonders dem Musikverein Höllstein, der am Sonntag mit einem Frühschoppenkonzert unterhielt, aber auch den Mitgliedern. Die standen nicht nur Rede und Antwort zu allen Fragen rund um die Kaninchenzucht, sondern waren an beiden Tagen enorm gefordert, für das leibliche Wohl zu sorgen.

Der rührige Vorsitzende wies auch darauf hin, dass der Verein gerne neue Züchterkollegen willkommen heißen würde. Das können Neueinsteiger oder erfahrene Kaninchenzüchter sein, gerne auch Familien

Weitere Informationen erteilt Andreas Asal unter Tel. 07627/1044.